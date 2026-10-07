Nu trebuie să pleci din București pentru un tur spectaculos! Descoperi un cartier șters de pe hartă și o biserică mutată cu aproape 300 de metri

Bucureștiul are un traseu turistic aparte, în care atracția principală este, paradoxal, un cartier care aproape că nu mai există. O plimbare de aproximativ două ore prin zona fostului Uranus îi poartă pe turiști prin locurile în care, înaintea marilor demolări din anii ’80, se aflau străzi, case, grădini, biserici și comunități întregi. Cu ajutorul fotografiilor istorice poți compara Bucureștiul dispărut cu orașul de astăzi, poți descoperi incredibila poveste a Bisericii Mihai Vodă, mutate cu aproape 300 de metri pentru a fi salvată, iar traseul ajunge în Piața Constituției și se poate încheia cu o vizită oficială în interiorul Palatului Parlamentului.

Uranus, cartierul din București care a fost șters de pe hartă

Pentru turistul care ajunge astăzi în jurul Palatului Parlamentului este greu de imaginat că pe aceste locuri exista cândva un cartier bucureștean complet diferit. Uranus era o zonă veche și deluroasă, cu străzi în pantă, case, curți, grădini, biserici și monumente, iar o parte importantă a acestei lumi a dispărut odată cu marile transformări urbanistice ale regimului comunist.

În anii ’80, demolările au făcut loc Casei Republicii, actualul Palat al Parlamentului, și noului Centru Civic. Schimbarea nu a însemnat doar dispariția unor clădiri, ci modificarea radicală a unei întregi bucăți din București.

Acesta este farmecul neobișnuit al traseului turistic. În multe puncte nu mai ai monumentul în fața ta, trebuie să-l reconstruiești cu ochii minții, ajutat de fotografii vechi, planuri și poveștile ghidului.

Fotografiile vechi arată Bucureștiul care a dispărut

Traseul prin fostul Uranus folosește fotografii istorice pentru a readuce la viață străzile dispărute. Turistul poate compara ceea ce vede astăzi în jurul Parcului Izvor și al Palatului Parlamentului cu imaginile cartierului de dinaintea demolărilor.

Printre reperele vechiului Uranus se numărau Strada Uranus, Strada Ecoului, Biserica Spirea Veche, Schitul Maicilor, complexul Mihai Vodă, Arsenalul și Stadionul Republicii. Unele dintre aceste locuri au dispărut complet, în timp ce alte clădiri au avut o soartă spectaculoasă și au supraviețuit.

Există și proiecte dedicate recuperării memoriei cartierului, cu hărți și fotografii care permit identificarea fostelor amplasamente. Astfel, o simplă plimbare prin centrul Bucureștiului se transformă într-o călătorie prin două orașe suprapuse: cel care există și cel care a fost demolat.

Biserica mutată cu 289 de metri ca să scape de demolare

Unul dintre cele mai spectaculoase episoade ale transformării zonei este povestea Bisericii Mihai Vodă. În timpul sistematizării Bucureștiului, vechiul ansamblu din jurul său a fost afectat de demolări, însă biserica și clopotnița au fost salvate printr-o operațiune inginerească ieșită din comun.

Biserica, o construcție de aproximativ 3.700 de tone, a fost mutată cu 289 de metri și coborâtă cu aproximativ 6,2 metri față de amplasamentul inițial. Operațiunea a fost coordonată de inginerul Eugeniu Iordănescu, iar clădirea a înaintat cu aproximativ 2,20 metri pe oră.

Astăzi, Biserica Mihai Vodă se găsește pe strada Sapienței, ascunsă în mare parte de blocurile construite ulterior. Pentru cine nu îi cunoaște povestea poate părea pur și simplu o biserică veche prinsă între construcțiile orașului. După ce afli însă că întreaga clădire a fost ridicată și deplasată sute de metri pentru a fi salvată, locul capătă o cu totul altă semnificație.

De la străduțele Uranusului la Centrul Civic

După povestea cartierului dispărut și oprirea la Mihai Vodă, traseul continuă către ceea ce a apărut în locul vechiului București. Centrul Civic a fost conceput ca un spațiu monumental, radical diferit de țesutul urban care existase anterior.

Piața Constituției oferă astăzi una dintre cele mai cunoscute perspective asupra Palatului Parlamentului. Dar imaginea clădirii devine mult mai interesantă după ce turistul află ce exista înainte pe aceste terenuri.

De fapt, traseul poate fi privit ca o poveste spusă în ordine: vezi urmele Uranusului, afli despre demolări și despre clădirile salvate, descoperi noul Centru Civic, iar la final intri chiar în construcția care a devenit simbolul transformării acestei părți a Capitalei.

Turul se termină în interiorul Palatului Parlamentului

Experiența prezentată turiștilor include posibilitatea unei vizite oficiale ghidate în interiorul Palatului Parlamentului, cu condiția confirmării prealabile și a disponibilității instituției.

În interior, vizitatorii pot descoperi arhitectura monumentală a clădirii și pot afla informații despre construcția ei, contextul istoric și rolul pe care edificiul l-a avut în transformarea Bucureștiului.

Un detaliu important pentru cei care cumpără un tur organizat este că trebuie verificat cu atenție ce include prețul. În oferta acestui traseu, biletele de intrare în Palatul Parlamentului se achită separat.

Cât costă să vizitezi Palatul Parlamentului în 2026

Conform tarifelor oficiale disponibile în prezent pentru turul standard, un adult plătește 85 de lei pentru vizitarea Palatului Parlamentului. Studenții cu vârste între 19 și 26 de ani plătesc 55 de lei, iar tariful pentru copiii între 7 și 18 ani este de 40 de lei.

Vizitele sunt organizate în funcție de programul și disponibilitatea instituției, motiv pentru care rezervarea și confirmarea în avans sunt importante. Pentru grupurile mici, de până la nouă persoane, rezervarea oficială se poate face telefonic cu 24 de ore înainte, iar grupurile mai mari au o procedură separată.

În prezent, tururile pentru terasă și subsol sunt indicate drept indisponibile, așa că turistul nu trebuie să plece de acasă cu ideea că orice zonă a uriașei construcții poate fi vizitată.

Nu pleca fără buletin sau pașaport

Există și o regulă pe care turistul nu ar trebui să o ignore. Pentru accesul în Palatul Parlamentului este necesar un act de identitate valabil, în original.

Poate fi folosită cartea de identitate sau pașaportul, însă fotografiile documentelor, copiile și permisul de conducere nu sunt acceptate pentru acces. Vizitatorii trebuie să treacă și prin controlul de securitate, iar recomandarea este să ajungă cu aproximativ 15 minute înainte de începerea turului.

În cazul traseului organizat prin Uranus, vizita în interiorul Palatului Parlamentului depinde de confirmarea instituției. Dacă apar închideri neașteptate, restricții oficiale sau probleme operaționale ale clădirii, această parte a programului poate fi anulată.

Poți face traseul Uranus și pe cont propriu

Cine nu vrea un tur organizat poate descoperi o parte dintre aceste locuri și singur. O variantă interesantă este să începi de la Biserica Mihai Vodă, de pe strada Sapienței, și să continui către Parcul Izvor și zonele în care se găseau străzile vechiului Uranus.

De aici, traseul poate continua în jurul Palatului Parlamentului, spre Calea 13 Septembrie și Piața Constituției. Cu fotografii istorice și hărți ale fostului cartier pe telefon, plimbarea devine mult mai interesantă, pentru că poți compara permanent ceea ce se afla aici înainte de demolări cu ceea ce vezi în prezent.

Avantajul unui ghid este însă evident: mare parte din Uranus nu mai poate fi identificată cu ochiul liber. Uneori te afli în fața unui parc, a unui bulevard sau a unei construcții monumentale, iar fără o hartă veche nu ai niciun indiciu că exact acolo se găseau odinioară case și străzi.

Un București pe care nici mulți bucureșteni nu-l mai cunosc

Acesta este cel mai interesant lucru la traseul prin Uranus: nu este nevoie să pleci din București și nici să cauți un monument ascuns la zeci de kilometri de oraș. Povestea se află chiar lângă unele dintre cele mai cunoscute obiective ale Capitalei.

În aproximativ două ore poți trece de la imaginile străduțelor dispărute la povestea unei biserici de mii de tone mutate din loc, apoi la arhitectura Centrului Civic și, în final, în interiorul Palatului Parlamentului.

Este un traseu despre două Bucureștiuri: unul pe care îl vedem astăzi și altul care supraviețuiește aproape exclusiv în fotografii, hărți și amintirile celor care au locuit acolo.

CITEȘTE ȘI: Paradisul din Bavaria pe care puțini români îl au pe listă! Ce poți vedea în Berchtesgaden în doar 4 zile

Demoni, „Poarta Iadului” și un castel ridicat deasupra ei! Locul sinistru din Cehia pe care îl poți vizita într-un weekend