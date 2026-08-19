Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026

Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026
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Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris /Foto: Profimedia, CANCAN

Dacă anul trecut, atunci când s-au împlinit 70 de ani la moartea lui George Enescu, mormântul acestuia se afla într-o stare deplorabilă, acum pare că situația s-a schimbat. Cu ocazia zilei de naștere a celebrului compozitor, la cavoul lui George Enescu au fost depuse mai multe omagii, iar imaginea de ansamblu s-a schimbat radical. Ce a apărut la mormântul lui George Enescu?

Mormântul lui George Enescu se află în celebrul Cimitir Père-Lachaise din Paris, Franța. Acesta este înhumat în Divizia 68 (Avenue de la Chapelle), într-un cavou din marmură albă, unde a fost depus după ce s-a stins din viață în data de 4 mai 1955.

Cavoul este realizat din marmură albă, însă în ultimii ani a atras atenția opiniei publice prin starea sa de neglijență și lipsă de semnalizare pe hărțile oficiale ale cimitirului. Acesta nu poate fi reabilitat din cauza unei situații juridice neclare privind proprietatea.

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Ce a apărut la mormântul lui George Enescu

Cimitirul Pere-Lachaise din Paris este un reper mondial și adăpostește mormintele unor mari personalități, precum Frederic Chopin, Maria Callas, Edith Piaf, Marcel Proust, Honore de Balzac și Moliere.

George Enescu, care a murit în 1955, este înmormântat în Divizia 68, într-un cavou de marmură albă, dar mormântul său nu figurează pe harta oficială a personalităților și este greu de găsit pentru vizitatori. Iar până nu de mult mormântul nu se afla deloc într-o stare bună. Mormântul nu a fost restaurat timp de 70 de ani.

Ei bine, acum situația pare că s-a schimbat radical. Mormântul lui George Enescu a căpătat o altă față. Acesta pare că a fost restaurat. Mai mult, astăzi, 19 august, cu ocazia zilei de naștere a compozitorului, la mormânt au apărut numeroase omagii. Pe mormânt au fost așezate mai multe ghivece cu flori, coroane și chiar steaguri ale României.

Ce a apărut la mormântul lui George Enescu

George Enescu (1881-1955) a fost cel mai mare muzician român al secolului XX, compozitor, pianist, violonist și dirijor de renume internațional, autor al „Rapsodiilor române” și al operei „Oedipe”, capodopera sa. Anul acesta s-au împlinit 70 de ani de la moartea lui Enescu.

 

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