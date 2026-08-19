Wiz Khalifa a găsit „vinovații” după condamnarea din România. Cum încearcă să scape de închisoare!

Wiz Khalifa nu pare deloc dispus să accepte cele nouă luni de închisoare primite în România fără să întoarcă dosarul pe toate fețele. După mai multe încercări de a scăpa de condamnarea definitivă, rapperul american a venit cu o strategie complet nouă. De această dată, surpriza nu s-a mai aflat în rechizitoriu, la procurori sau la judecători, ci aruncând vina pe proprii avocați!

CANCAN.RO a intrat în posesia motivării prin care Tribunalul Constanța a analizat cea mai nouă încercare a rapperului de a-și răsturna condamnarea.

Totul a pornit de la episodul din 13 iulie 2024, când Wiz Khalifa se afla la festivalul Beach, Please!, de la Costinești. Potrivit documentelor din dosar, asupra artistului au fost găsite cannabis și o țigaretă care conținea aceeași substanță.

Procesul s-a terminat inițial mult mai bine pentru starul american. Tribunalul Constanța i-a aplicat o amendă penală de 3.600 de lei, însă procurorii au atacat soluția, iar situația s-a întors spectaculos împotriva lui.

Prin decizia definitivă pronunțată pe 18 decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța a ajuns la o pedeapsă de nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Wiz Khalifa s-a întors împotriva propriilor avocați

După ce condamnarea a devenit definitivă, apărarea rapperului a continuat să caute variante juridice. Iar pe 4 iunie 2026, la Tribunalul Constanța a fost înregistrată o cerere de revizuire.

Articolul continuă mai jos

De data aceasta, Wiz Khalifa a scos la lumină un detaliu care, susține el, i-ar fi fost necunoscut în timpul procesului.

Artistul a arătat că, în etapa de cameră preliminară, fusese reprezentat la Tribunalul Constanța de un avocat care, la acel moment, avea numai calitatea de avocat stagiar. Iar aici apărea „breșa” pe care rapperul a încercat să construiască noua sa ofensivă.

Apărarea lui Wiz Khalifa a invocat prevederile Legii 51/1995 potrivit cărora avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecătorie. Cu alte cuvinte, în interpretarea artistului, omul trimis să îl reprezinte nu ar fi avut dreptul să facă acest lucru în fața Tribunalului.

Mai mult, Wiz a susținut că nu aflase această situație în timpul procesului și că tocmai avocații pe care îi angajase ar fi fost cei care au trimis stagiarul la termen. Artistul a argumentat că aceștia ar fi avut interesul să nu îi atragă atenția asupra unei probleme provocate chiar de modul în care fusese organizată apărarea.

Pe scurt, Wiz Khalifa a încercat să transforme o posibilă greșeală a propriei echipe juridice într-o armă împotriva condamnării. Argumentul rapperului a mers chiar mai departe.

Wiz Khalifa a invocat o decizie mai veche a Înaltei Curți și a susținut că situația unui avocat care nu îndeplinește condițiile legale pentru a reprezenta inculpatul ar putea echivala, practic, cu lipsa apărării.

Detaliul este cu atât mai important cu cât problema a apărut în camera preliminară, etapa în care se verifică legalitatea administrării probelor și a actelor efectuate de procurori înainte ca dosarul să intre propriu-zis în judecată.

În cazul său, documentele arată că în camera preliminară nu au fost formulate cereri și nu au fost ridicate excepții, după care judecătorul a dispus începerea procesului. Ulterior, Wiz Khalifa a mers pe procedura simplificată și a recunoscut acuzația.

Strategia lui este una procedurală: dacă avocatul nu putea legal să îl reprezinte la Tribunal, atunci apărarea sa din acel moment ar fi fost viciată, iar dosarul rejudecat.

Numai că planul nu i-am mers nici de data aceasta.

Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de către Poliția Română

Tribunalul Constanța nu a stabilit că Wiz Khalifa minte în privința avocatului stagiar și nici nu a decis, pe fond, dacă dreptul său la apărare a fost sau nu încălcat. Instanța a spus că revizuirea nu este calea juridică prin care poate fi reparată această problemă.

Judecătorul a explicat că revizuirea este o cale extraordinară de atac destinată corectării unor erori de fapt și poate fi folosită numai în cazurile expres prevăzute de Codul de procedură penală. În vreme ce susținerea lui Wiz Khalifa potrivit căreia nu ar fi beneficiat de o apărare legală în camera preliminară nu se încadrează, în opinia Tribunalului, în niciunul dintre motivele de revizuire prevăzute de art. 453 CPP.

Prin urmare, judecătorii nici nu au intrat în rejudecarea condamnării. Cererea a fost respinsă direct ca inadmisibilă.

Wiz Khalifa încercase, odată cu revizuirea, să obțină și suspendarea executării condamnării. Nici aici nu a avut succes.

Tribunalul i-a respins cererea de suspendare, astfel că pedeapsa de nouă luni a rămas executorie. Artistul a fost obligat și la plata a 500 de lei cheltuieli judiciare.

Hotărârea pronunțată pe 24 iunie 2026 putea fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Iar în document apare un amănunt interesant: sentința a fost redactată și listată pe 15 iulie 2026, fiind menționate și două comunicări. Acest lucru nu dovedește însă data exactă la care hotărârea a ajuns la avocații rapperului.

Până acum, nu apare public o nouă soluție prin care Wiz Khalifa să fi reușit să răstoarne această respingere. Artistul a fost dat în urmărire generală de Poliția Română.

CITEȘTE ȘI: Avocații lui Wiz Khalifa au activat “planul de urgență”. Cum încearcă rapperul american să scape de condamnarea din România