Avocații lui Wiz Khalifa au activat “planul de urgență”. Cum încearcă rapperul american să scape de condamnarea din România

Rapperul Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, trăiește zile tensionate în Statele Unite, după ce condamnarea pronunțată în România a devenit definitivă. Artistul, implicat în dosarul privind consumul de substanțe interzise la festivalul „Beach, Please!”, se află acum în fața unei situații fără ieșire aparentă: trebuie să se predea autorităților române pentru executarea pedepsei de 9 luni de închisoare. Avocații lui au apelat însă la ultimă strategie pentru a răsturna sentința, invocând un detaliu despre care ei spun că ar fi ”suspicios”!

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Wiz Khalifa a făcut deja demersuri juridice și își joacă ultima carte după ce a primit 9 luni de închisoare cu executare în România pentru consum de substanțe interzise.

Avocații artistului au cerut recuzarea completului de judecată (care l-a condamnat inițial) ce urmează să se pronunțe în dosarul în care contestă executarea pedepsei, invocând „existența unei suspiciuni rezonabile că imparțialitatea ar putea fi afectată”.

Un argument procedural care, în astfel de dosare, poate duce la întârzierea soluționării sau chiar la reconfigurarea completului. Motiv pentru care apărarea pare să mizeze pe orice ”breșă” legală disponibilă pentru a anula condamnarea.

Pe data de 21 mai Curtea de Apel Constanța ar urma să dea o sentință în cadrul contestației.

Sentința s-a ”răsturnat” spectaculos împotriva lui

Dosarul artistului a cunoscut o evoluție spectaculoasă din 2024 până în prezent.

Inițial, Tribunalul Constanța a decis să-l amendeze cu 3.600 de lei, considerând fapta ca fiind una care nu impune o sancțiune privativă de libertate.

Însă procurorii au atacat decizia, iar Curtea de Apel Constanța a schimbat radical soluția: amenda a fost înlocuită cu o condamnare de 9 luni de închisoare cu executare. Motivul invocat de instanță a fost impactul public al faptei, comisă într-un context cu expunere largă și vizibilitate crescută… în timpul unui concert!

Ulterior, Înalta Curte a respins recursul lui, ceea ce a transformat condamnarea într-una definitivă.

După audierea inițială, Wiz Khalifa a părăsit România și s-a întors în Statele Unite, considerând probabil că situația nu va escalada la nivel penal serios.

Doar că scenariul s-a schimbat complet. Mandatul de executare a pedepsei este activ, iar autoritățile române așteaptă ca artistul să se prezinte pentru încarcerare. În culisele dosarului, se discută deja despre posibile proceduri internaționale dacă acesta nu se conformează voluntar.

Potrivit legislației române, neprezentarea poate fi încadrată ca infracțiune de evadare, ceea ce înseamnă că pedeapsa inițială se poate agrava cu până la 3 ani suplimentari de închisoare.

