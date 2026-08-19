Nunta virală din Timișoara a dus extravaganța la alt nivel! Bolizi de milioane, tort cu zece etaje și cârnați atârnați în copaci

Nunta virală de la Timișoara continuă să stârnească interesul tuturor. Și pe bună dreptate! Așa ceva nu s-a mai văzut! Cu toate că decorul, ținutele mirilor și întreg evenimentul au lăsat audiența și internetul cu gura căscată, atenția a fost asupra bolizilor rari etalați nonșalant. Însă un alt element nemaivăzut a stârnit interesul. Ce au putut să pună organizatorii în copaci, nu o să vă vină să credeți. CANCAN.RO are detalii tari!

Nuntă organizată la Timișoara a reușit să atragă toate privirile și să devină rapid subiect de discuție în mediul online. Imaginile au ajuns virale pe TikTok, iar motivele sunt cât se poate de spectaculoase, decoruri extravagante, un tort cu nu mai puțin de zece etaje, muzică și dedicații pe măsură, cârnați atârnați în copaci (da ați citit bine), dar și automobile de lux care ar putea face invidios orice pasionat de mașini.

Evenimentul a avut toate ingredientele unei nunți opulente, iar distracția a fost întreținută de nume cunoscute din lumea mondenă și a muzicii de petrecere. Adrian Minune a fost naș, în timp ce prezentatorul serii a fost Mihai Mitoșeru.

Nunta faraonică de la Timișoara a aruncat internetul în aer

Trebuie să reamintim, pe scurt, cum a arătat și rochia de mireasă, pentru că a fost într-adevăr spectaculoasă. Mireasa a ales o rochie cu o croială amplă, de prințesă, acoperită cu numeroase cristale. Ținuta a devenit una dintre piesele centrale ale evenimentului și a completat imaginea unei nunți desprinse parcă dintr-un basm cu buget nelimitat. Pe de altă parte, mirele a optat pentru un look clasic și elegant, costum negru și cămașă albă. În contrast cu ținuta sobră a acestuia, apariția miresei a fost una mult mai spectaculoasă, cu volum, strălucire și numeroase detalii. Deh, era de înțeles, ea trebuia să fie încentrul atenției! Nici tortul nu putea lipsi din categoria „grandios”. A avut zece etaje și a devenit, la rândul lui, un punct de atracție pentru invitați. Artificiile spectaculoase, evident că nu puteau lipsi! Zici că era Revelionul și alta nu!

La un moment dat, atenția invitaților s-a mutat din sala de evenimente către parcarea localului. Motivul? Mai multe automobile extrem de scumpe au fost surprinse în apropiere, de zici că era vorba despre veritabil salon auto improvizat. Vedeta absolută a fost un bolid exclusivist oferit mirilor drept cadou, Bugatti Chiron standard, fabricat în 2018-2019. Deh, ce altă mașină putea primi mirele, care, apropo, poartă același nume ca faimosul brand de bolizi, Bugatti. Valoarea acestuia ajunge la aproximativ 3,15-3,3 milioane de euro, iar la momentul listării în Germania avea mai puțin de 10.000 de kilometri la bord.

Configurația exteriorului este una spectaculoasă, cu partea frontală finisată în French Racing Blue, o nuanță emblematică pentru constructorul francez, în timp ce partea din spate este realizată în Nocturne Black, un negru lucios. Grila frontală este complet neagră, cu ramă cromată, ceea ce îi conferă mașinii un aspect extrem de agresiv și exclusivist. În cazul modelelor Bugatti, combinația dintre French Racing Blue și Nocturne este folosită în configurații speciale și este asociată cu identitatea sportivă a mărcii.

Alături de acesta, în parcarea evenimentului au putut fi observate și alte automobile spectaculoase, printre care un Ferrari 12Cilindri, un Rolls-Royce Phantom – model nou și un Rolls-Royce Cullinan, tot model nou. Dar și un Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, model care nu se mai fabrică, și un Rolls-Royce Cullinan – primul model. Practic, zona din apropierea localului s-a transformat pentru câteva ore într-o veritabilă expoziție de mașini de lux.

Elementul surpriză de la nunta din Timișoara

Și dacă automobilele de milioane de euro și tortul cu zece etaje ar fi fost suficiente pentru a transforma nunta într-un eveniment ieșit din comun, organizatorii au mers și mai departe. Printre imaginile care au atras reacții se numără și cele cu cârnați atârnați în copaci, un detaliu total neobișnuit. Practic, la aceeași nuntă puteai găsi elemente care par să provină din lumi complet diferite, ba mașini de milioane de euro, ba cârnați transformați în decorațiuni culinare. Interesant!

Sala a fost decorată cu flori albe, iar animația și-a făcut treaba exemplat. Mai multe domnișoare îmbrăcate în alb imaculat învârteau niște flori uriașe în jurul mirilor, pentru a crea o atmosfera desprinsă parcă din povești. Iar dacă ne uităm mai bine, zărim chiar și niște iepurași aurii, îmbrăcați la costum! Spectacol! Îngerași, au fost și ei prezenți, sub forma unor domnișoare îmbrăcate în body-uri albe și aripi uriașe. Ce lipsea din această ecuație? Un robot? A existat și robotul, dacă vă vine să credeți! Familia mirelui are mai multe business-uri în Timișoara, iar principala activitate economică vizibilă asociată familiei se desfășoară în zona serviciilor alimentare și a comerțului de proximitate. De asemenea, dețin și o terasă-cafenea de familie prezentată drept un punct de întâlnire al comunității timișorene, cu o activitate de peste trei decenii. În aceeași zonă de business sunt menționate și servicii logistice pentru evenimente private, de la corturi și catering până la organizarea și logistica unor nunți și petreceri, activități asociate inclusiv unor membri ai familiei extinse.

NU RATA – Imagini virale la o nuntă din Timișoara! Mirii au primit cadou un Bugatti Chiron

Cine sunt mirii din Timișoara care au primit cadou de nuntă un Bugatti Chiron. Imagini de la petrecerea faraonică