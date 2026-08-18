Imagini virale la o nuntă din Timișoara! Mirii au primit cadou un Bugatti Chiron

O nuntă organizată la Timișoara a ajuns în centrul atenției după ce imaginile surprinse la eveniment au devenit virale pe TikTok. Nu decorul, ținutele mirilor sau atmosfera petrecerii au fost însă cele care au stârnit cele mai multe reacții, ci un cadou inedit. Mirii au primit un bolid de lux, iar valoarea acestuia se ridică la milioane de euro.

Invitații s-au adunat pentru a sărbători marele moment, însă, la un moment dat, atenția tuturor s-a mutat de la petrecere. În parcarea evenimentului se aflau mai multe automobile extrem de scumpe, iar apariția mașinii oferite mirilor a transformat rapid nunta într-un adevărat spectacol auto. Imaginile devenite virale pe TikTok au atras mii de reacții, iar internauții au încercat să aproximeze cât valorează mașinile văzute la eveniment.

Bugatti Chiron, cadoul de nuntă care a surprins pe toată lumea

Cei de la nunta din Timișoara și-au dorit să atragă atenția, iar tema pare că a fost luxul și bogăția. În centrul imaginilor virale de pe TikTok se află un Bugatti Chiron, unul dintre cele mai cunoscute automobile de performanță produse vreodată. Bolidul, devenit simbol al luxului și al exclusivității, ar fi fost oferit mirilor drept cadou de nuntă.

Bugatti Chiron nu este o mașină pe care o întâlnești oriunde. Este un model produs într-un număr limitat, iar exemplarele aflate astăzi pe piața automobilelor de colecție pot ajunge la valori impresionante. În funcție de versiune, rulaj și starea în care se află, un astfel de exemplar poate costa în prezent între aproximativ 2,2 și 5 milioane de euro.

Bolidul de lux primit de miri nu a fost singurul automobil care a atras privirile. În parcare se mai pot observa mai multe mașini de lux. Vorbim despre modele de top, de primă linie. Pe lângă impunătorul Bugatti Chiron, se mai poate observa un Ferrari 12 cilindrii, un Rolls Royce Phantom – model nou și un Roll Royce Cullinan, tot model nou. Dar și un Rolls Royce Phantom Drophead Coupe, model care nu se mai fabrică, și un Rolls Royce Cullinan – primul model. Practic, zona din apropierea localului s-a transformat pentru câteva ore într-o veritabilă expoziție de mașini de lux.

Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului, iar reacțiile nu au întârziat. Pentru mulți dintre cei care au văzut filmarea, întrebarea nu a mai fost cum a arătat nunta, ci ce valoare au toate mașinile prezente la eveniment. Exemplarele au fost unul și unul, așa că suma se ridică la multe milioane de euro.

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Foto: Captură TikTok