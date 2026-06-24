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Bolid de 500.000 de euro, cuprins de flăcări. Lamborghini-ul a ajuns de nerecunoscut

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 16:06
Bolid de 500.000 de euro, cuprins de flăcări. Lamborghini-ul a ajuns de nerecunoscut
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Un Lamborghini pe care doar milionarii lumii și-l permit s-a transformat într-un morman de fiare arse în doar câteva clipe. Totul s-a petrecut în localitatea Oberarth din Elveția, unde o alimentare banală cu combustibil s-a transformat într-o adevărată capcană a morții pentru un tânăr.

Momentele de groază au avut loc în plină zi. Un puști de doar 20 de ani a tras la pompă pe o arteră aglomerată, la volanul bolidului de sute de cai putere. În timp ce băga benzină în rezervor, s-a produs o scânteie fatală, iar mașina a fost înghițită instantaneu de o vâlvătaie uriașă.

Un Lamborghini de 500.000 de euro a luat foc

Pompierii au fost chemați în mare grabă și au acționat sub o presiune uriașă, existând riscul ca întreaga benzinărie să sară în aer. Zona a fost golită imediat, clienții au fugit panicați, iar drumul principal a fost blocat complet de autorități preț de mai bine de o oră.

Din păcate, accidentul nu s-a lăsat doar cu distrugerea mașinii. Tânărul care deținea acest Lamborghini a fost surprins de flăcările violente și a suferit răni extrem de grave pe corp. Medicii sosiți la fața locului i-au acordat primele îngrijiri pe asfalt, însă din cauza stării critice, s-a luat decizia ca acesta să fie preluat de urgență de un elicopter de salvare și dus la o clinică de specialitate.

Bolid de 500.000 de euro, cuprins de flăcări. Lamborghini-ul a ajuns de nerecunoscut
Bolid de 500.000 de euro, cuprins de flăcări. Lamborghini-ul a ajuns de nerecunoscut

Unul dintre tineri a scăpat nevătămat

În mod miraculos, un alt băiat de aceeași vârstă, care se afla pe scaunul din dreapta în calitate de pasager, a reușit să iasă la timp din habitaclu și a scăpat fără nicio zgârietură. Acesta a spus că este în stare de șoc.

Mașina distrusă în totalitate este o piesă extrem de rară, un Lamborghini Aventador SVJ Roadster, un model produs în ediție foarte limitată. Constructorul a scos pe piață doar 800 de astfel de exemplare în toată lumea, iar prețul unei singure bucăți ajunge la sume amețitoare, chiar și la peste 800.000 de franci elvețieni.

Sub capotă se ascundea o adevărată bestie de 770 de cai putere, dotată cu sisteme inteligente de tracțiune și tehnologie de ultimă oră. Din păcate pentru proprietar, din acest Lamborghini nu a mai rămas nimic, fiind complet carbonizat, iar imaginile cu dezastrul au ajuns imediat virale pe internet.

VEZI ȘI: Cadou de lux la un majorat în România. Lamborghini de 200.000 € pentru un tânăr

Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!

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