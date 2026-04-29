Acasă » Știri » Cadou de lux la un majorat în România. Lamborghini de 200.000 € pentru un tânăr

Cadou de lux la un majorat în România. Lamborghini de 200.000 € pentru un tânăr

De: Denisa Crăciun 29/04/2026 | 12:43
Ce cadou a primit un tânăr de 18 ani din Hunedoara/ sursa foto: social media

Un videoclip viral postat pe rețelele de socializare a stârnit un val de reacții uriaș. O familie de romi din Hunedoara a organizat o petrecere în stil mare pentru fiul lor care ajunsese la vârsta majoratului. Cadoul pe care l-a primit tânărul costă în jur de 200.000 de euro. 

În mediul online a circulat un videoclip uluitor. Acesta prezintă cadoul pe care l-a primit un băiat de doar 18 ani. Pe lângă asta, în filmare se vede mulțimea de oameni prezentă la petrecere și felul în care se distrau. Evenimentul a avut loc în Hunedoara, iar muzica a fost nelipsită. Familia de romi i-au oferit tânărului o mașină sport de lux. Momentul a fost comentat imediat de urmăritori.

Ce cadou a primit băiatul la majorat

O familie de romi din județul Hunedoara și-a sărbătorit băiatul care a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani. Aceștia au ales o locație de vis, iar atmosfera pare să fi fost pe placul tuturor. La petrecere a fost prezent un cântăreț care i-a înveselit pe toți. Numărul invitaților a fost imens, dar surpriza nu se termină aici. În clipul care a ajuns viral pe TikTok, se poate observa cum toți au ieșit în parcarea localului, muzica a continuat, iar solistul dădea dedicații. Cu toate acestea, atracția principală nu a fost atmosfera petrecăreților, ci cadoul pe care l-a primit tânărul aniversat.

Familia băiatului i-a oferit o mașină sport de lux, mai exact un Lamborghini. Autoturismul este de culoare galbenă, decapotabilă, iar pentru a avea un efect și mai mare de sărbătoare, pe capotă se poate vedea o fundă roșie incredibilă. Băiatul este vizibil entuziasmat și toți invitații s-au bucurat pentru tânăr. De asemenea, în filmare se poate auzi motorul mașinii. Pentru un astfel de cadou, familia a trebuit să scoată din buzunar în jur de 200.000 de euro. Modelele mai noi au un preț mult mai ridicat.

Nici reacțiile nu au întârziat să apară pe platforma de socializare. În comentarii, oamenii erau șocați de cadoul pe care băiatul l-a primit și asta pentru că suma este uriașă. Pe de altă parte, au fost și comentarii care l-au felicitat pe sărbătorit.

Câți ați pus chetă să îi cumpărați; Bravo lor, ei își trăiesc viața,voi întrebați de anaf, faceți și voi ce fac băieții, arată două dintre comentariile adăugate la postare.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
