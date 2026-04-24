Primele imagini cu Dorian Popa în costum de mire. Și-a făcut ”intrarea” într-un Lamborghini Huracán Spyder

Dorian Popa se află într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale personale, pregătit să își oficializeze relația cu Andreea în cadrul unei ceremonii restrânse, organizate cu atenție la fiecare detaliu. Evenimentul are loc într-un cadru select, pe malul lacului Buftea. Iată ce costume de mire are artistul!

Ziua nunții a adus o schimbare evidentă de imagine pentru vloggerul cunoscut în general pentru stilul său relaxat și aparițiile sport-casual. De această dată, apariția sa a fost una mult mai rafinată, cu un accent clar pus pe eleganță și simplitate clasică.

Ce costum a ales Dorian Popa pentru ziua nunții

Costumul ales este unul negru, croit slim-fit, care evidențiază o linie îngrijită și modernă. Ținuta este completată de o cămașă albă, element ce oferă contrast și echilibru vizual, iar accesoriul ales pentru zona gâtului, un papion negru, întărește nota formală a întregului outfit. Pentru un plus de stil, a fost adăugat și un detaliu mai puțin obișnuit pentru astfel de evenimente, respectiv ochelarii de soare, care contribuie la o imagine contemporană.

Momentul pregătirilor a fost surprins în imagini distribuite înainte de ceremonie, în care Dorian Popa apare coborând dintr-un autoturism de lux, Lamborghini Huracán Spyder, într-un context care sugerează apropierea momentului în care urmează să își întâlnească partenera pentru ceremonia propriu-zisă.

Nunta este organizată într-un cadru restrâns, cu un număr limitat de invitați, aproximativ 90 de persoane, selectați dintre cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Alegerea unui astfel de format reflectă dorința celor doi miri de a transforma evenimentul într-o experiență personală, concentrată mai mult pe semnificația momentului decât pe amploarea socială sau expunerea publică.

”Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați, așteptăm momentul cu sufletul la gură, sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa”, a declarat Dorian Popa.

CITEȘTE ȘI: Meniul de nuntă al lui Dorian Popa și al Andreei. Ce preparate sofisticate vor servi invitaților

Dorian Popa și logodnica lui se căsătoresc! Cum va arăta marele eveniment și ce preparate inedite au ales