Acasă » Știri » Cine este Magnatul Jocurilor Auto, Ovidiu Pop. A distrus un Lamborghini Urus

Cine este Magnatul Jocurilor Auto, Ovidiu Pop. A distrus un Lamborghini Urus

De: Paul Hangerli 09/04/2026 | 22:10
Ovidiu Pop, supranumit și Magnatul Jocurilor Auto, creatorul de simulatoare din Satu-Mare, a comis-o din nou. Un clip viral sparge internetul, dovedind din nou atât pasiunea pentru bolizi a sătmăreanului, cât și noncoformismul său.

Week-end-ul trecut, Ovidiu Pop, sătmăreanul care a făcut milioane creând jocuri pe telefonul mobil, a profitat de vremea însorită de afară și a ieșit în ziua de Florii să dea la pescuit sau pur și simplu să testeze agilitatea mașinii sale.

Cine este Magnatul Jocurilor Auto

De data aceasta, din garajul său impresionant plin de bolizi – printre care un Lamborghini Huracan, dar și un Ferrari F12 Berlinetta de 400.000 euro, Magnatul Jocurilor Auto a ales să iasă în peisajul de primăvară cu un Lamborghini Urus. Ca și celelalte mașini ale sale, și acest model, Facelift din 2023, păstrează tot un număr specific lui Ovilex, SM ** MOB.

Nu știm exact ce a căutat Magnatul pe marginea unui lac din județul Satu-Mare, cert este că a nimerit de-a dreptul într-un loc în care, în urma ploilor abundente din ultimele săptămâni, se formase un noroi adânc.

Urmarea experimentului făcut de Ovidiu nu a fost tocmai plăcută, mașina rămânând blocată în nămol. În clip se vede cum simpaticul milionar turează la maximum motorul, încercând fără succes să iasă din mlaștină.

Lamborghini vs. noroiul din Satu Mare

După câteva momente Magnatul Jocurilor Auto se dă bătut, realizând că luxosul Lamborghini italian nu face deloc față noroiului autohton din județul Satu-Mare, rămânând mai potrivit de folosit pe serpentinele Coastei de Azur. În tot răul și un bine, a ieșit măcar un videoclip viral.

Întrebarea rămâne totuși în aer, cum a reușit Magnatul să scoată Lamborghiniul la lumină?

Pasiunea pentru mașini și jocuri

Ovidiu Pop, și-a descoperit pasiunea pentru jocuri, dar și pentru mașini, încă din adolescență, pe atunci modificând jocuri deja existente.

Un împătimit al GTA, acesta a mizat totul pe crearea de jocuri și simulatoare de mașini, în special simulatoare de Tiruri, renunțând la facultate pentru pasiunea sa. Mișcarea sa a fost un real succes, în scurt timp făcând o adevărată avere din jocuri pentru telefonul mobil.

Aventuri virale cu Dacia 1310 prin lume

Ovidiu Pop nu este la prima ispravă virală, acesta reușind performanțe uimitoare cu Dacia sa model 1310 cu care a mers din orașul său natal până la Londra și apoi până în Maroc. Tot cu Dacia sa galbenă a parcurs și faimosul Route 66 din Statele Unite ale Americii.

Totuși, nicăieri nu e ca acasă, Magnatul Jocurilor Auto a dovedit asta prin acest clip distractiv postat pe rețelele sociale. Și, ca să rămânem totuși cu o imagine pozitivă, vă vom spune că Ovidiu nu se laudă, doar se distrează. De altfel, în interviurile sale declară des:

”Fiți umili și iubiți!”

