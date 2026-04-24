Ce face „Regina supermașinilor” înainte să urce în bolizii de sute de mii €. Obiceiul bizar care stârnit controverse în online

Astăzi venim cu un articol dedicat iubitorilor de mașini și v-o prezentăm pe Kasia, intitulată și „Regina supermașinilor”, care a făcut înconjurul lumii cu aparițiile în bolizi de lux la care majoritatea pot doar să viseze. Bruneta din Dubai nu urcă în orice mașini, dar nici oricum. Ea se descalță de fiecare dată înainte să pornească bijuteriile pe 4 roți și are o relație foarte specială cu ”copiii” ei.

Pe numele ei real, Kasia Vuorinen, este originară din Europa de Est și a cunoscut succesul atunci când și-a părăsit meleagurile natale și s-a mutat în Orientul Mijlociu. Povestea ei a început în anul 2018, iar frumusețea ei i-a adus rapid faima și viața exclusivistă. Mulți bărbați ar putea fi geloși pentru bestiile premium pe care bruneta le-a condus.

Kasia trăiește visul iubitorilor de mașini

Drumul ei a început din pasiunea pentru curse auto, iar visul ei inițial a fost să conducă o mașină de Formula 1. Visul a fost de mult îndeplinit și depășit, asta pentru că influencerița în vârstă de 37 de ani a condus mașini precum Audi LMS GT 2, Aston Martin, McLaren, Ferrari sau Lamborghini Huracan Super Trofeo (VEZI GALERIE FOTO SPECTACULOASĂ).

Kasia promovează cultura automobilelor de lux din Dubai și a concurat pe circuite precum Yas Marina și Autodromul din Dubai cu bijuteriile pe care vi le-am enumerat mai sus. Cu peste 6 milioane de urmăritori pe Instagram, faima obținută a ajutat-o pe brunetă să devină imaginea jocului Gran Turismo 7 pentru PlayStation Arabia.

În spatele imaginii unei femei fatale, Kasia este o mamă dedicată și soția lui Joel Nikanor, „Regele supermașinilor”, pe care l-a cunoscut în timpul unui circuit. Cei doi lasă imperiul construit împreună fetiței lor în vârstă de trei ani.

Un aspect unic a atras însă atenția fanilor ei: Kasia se descalță întotdeauna înainte de a conduce. Pare că iubirea ei pentru ”copilașii” pe care îi conduce s-a dus la alt nivel, iar asta a uimit pe toată lumea, pentru că nu contează contextul în care se află sau dacă are oamenii în jur, ea tot renunță la încălțări înainte să urce în mașină.

Cu toate că este mai mult decât evident că și-ar permite să își ducă mașină la o spălătorie de lux de fiecare dată când o urmă de praf se așterne pe ea, bruneta preferă să își respecte achizițiile.

Într-un final, putem spune că nu doar bărbații pot crea o astfel de relație specială cu mașinile, iar femeile vin din spate cu forțe mari!

