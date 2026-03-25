„Regele” super-mașinilor din România a încercat o combinație, dar i-a ieșit prost! Ferrari-ul SF90 Stradale, Rolls-Royce-ul Cullinan + un Lamborghini Revuelto l-au “înfundat”

Deși nu apare în niciun top al bogaților din România, Florin Cioacă, un dezvoltator imobiliar din Vâlcea, cunoscut la nivel local, are un hobby demn de cei mai șmecheri miliardari! Este fiert pe mașini scumpe și puternice, și ai zice că nu se uită la bani când îi cășună pe câte un bolid. Ei bine, se uită! Doar că aici e problema. De fapt cum se uită: vrând să fenteze puțin TVA-ul atunci când își facea poftele cu câte un Rolls sau un Ferrari, plătea din banii firmei. Doar că ”ochii din umbră” au descoperit șiretlicul și l-au luat la puricat. Ce au găsit e de noaptea minții!

Cazul lui Florin Cioacă, sau mai bine zis felul în care a făcut avere, merită puțină atenție. Acesta a crescut de peste 1.000 de ori o firmă de construcții, cu sediul într-un apartament din Râmnicu Vâlcea, până a ajuns la 30 de milioane de lei cifră de afaceri.

Una peste alta, odată cu banii ăștia mulți au venit și harfele pe măsură, iar afaceristul a ajuns, credem noi, să aibă probabil unul dintre cele mai scumpe ”garaje” din România. Și vorbim de super-mașini!

Acesta deține, printre altele, un Ferrari SF90 Stradale, un Rolls-Royce Cullinan și un Lamborghini Revuelto, practic trei dintre cele mai exclusiviste automobile din lume. Cu unele dintre ele a încercat o combinație, atunci când le-a cumpărat, dar i s-a înfundat.

Potrivit unor informații oficiale obținute de CANCAN.RO, Cioacă a achiziționat supercarurile prin firma sa, VILA NOASTRĂ SRL, ceea ce i-a permis inițial deducerea TVA, adică recuperarea unor sume uriașe de bani de la stat.

După o verificare, inspectorii fiscali au ajuns la concluzia că două dintre mașinile cumpărate prin firmă nu aveau, în realitate, legătură cu activitatea economică declarată. E drept că, oficial, societatea lui desfășura și comerț cu autovehicule, ceea ce, teoretic, permite deducerea TVA la achiziție. În practică însă, lucrurile arătau diferit: ”activitate de comerț cu autovehicule era sporadică și lipsită de continuitate”, spun însă inspectorii.

Așadar, concluzia lor a fost că „achiziţionarea bunurilor (…) nu a fost făcută pentru a le destina utilizării în folosul operaţiunilor taxabile, ci pentru utilizare în regim de uz personal… întregirea unei colecţii de autovehicule de lux”, se precizează în motivarea lor.

Cele două ”bijuterii” luate în vizor au fost un Ferrari SF90 Stradale — o mașină hibrid extrem de rară, evaluată la peste 500.000 de euro, și un Rolls-Royce Cullinan, SUV-ul preferat de miliardari, care poate depăși ușor 400.000 de euro în funcție de configurație. Însă pentru Fisc problema nu a fost prețul, ci modul în care au fost folosite.

Mașinile rulaseră doar câteva mii de kilometri, însă fără nicio justificare economică. Nu existau foi de parcurs, documente pentru test-drive-uri, dovezi privind potențiali cumpărători sau cheltuieli contabile aferente unei activități comerciale reale. Cu alte cuvinte, potrivit inspectorilor, bolizii nu erau folosiți în interesul firmei, ci parte dintr-o colecție personală… trecută pe firmă.

Garajul lui Cioacă, mai impresionant decât un showroom oficial

Este impresionant însă ce au găsit agenții fiscali în urma inspecției: două automobile înregistrate ca mijloace de transport pentru care s-a exercitat dreptul de deducere TVA limitat la 50%. Respectiv un Lamborghini Urus 636 – achiziționat în iunie 2019, și un Bentley Continental GT3Sl C4AZAB – achiziționat în aprilie 2019.

Pe lângă astea, alte cinci automobile au fost înregistrate ca stoc de marfă, astfel: Ferrari 488 Spider F142 EBD – achiziționat iunie 2017, Lamborghini 834 21ACC G – achiziționat octombrie 2017, Ferrari SF90 Stradale F173 B HF – achiziționat iunie 2022, Rolls-Royce Cullinan RRASF02 IA W40000 TF21 – achiziționat octombrie 2023 și Lamborghini Revuelto 744 – achiziționat mai 2024.

Ultima dintre ele era nefolosită în momentul controlului, iar afaceristul a susținut că urma să fie valorificată comercial.

Instanța i-a dat însă dreptate, considerând că exista o intenție reală de activitate economică.

La final, Fiscul a dedus că Cioacă trebuie să plătească statului o sumă totală de 1.412.825 de lei, reprezentând TVA suplimentar stabilit prin decizia de impunere.

El a contestat această decizie la Tribunalul Vâlcea, însă instanța a admis parțial contestația, anulând obligația de plată în valoare de 567.008 lei, impusă în cazul Lamborghini. Astfel, după soluționarea contestației, suma rămasă de achitat către stat se ridică la 845.817 lei.