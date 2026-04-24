Cum țin Aza Gabriela și Horațiu Moldovan gelozia sub control: „Primește multe mesaje” Ce spune despre nuntă

Aza Gabriela este, fără discuție, una dintre cele mai sexy prezențe din industria muzicală de la noi. Frumoasa blondină care face vâlvă pe rețelele de socializare cu ultimele sale piese, trăiește o poveste de dragoste alături de internaționalul român, Horațiu Moldovan. Fostul portar de la Rapid a și cerut-o anul trecut în casătorie. Bat clopotele de nuntă? CANCAN.RO a contactat-o pe Aza, care ne-a dat „din casă” și ne-a povestit cum decurge relația lor la distanță și când urmează să facă pasul cel mare și să ajungă alături de jumătatea sa la altar.
Din decembrie 2023, Aza Gabriela și Horațiu Moldovan formează un cuplu solid în lumea showbiz-ului românesc. Cei doi sunt foarte frumoși, ea cântăreață cu o carieră de succes, iar el portar extrem de apreciat în lumea fotbalului. Anul trecut, tot în decembrie, Horațiu nu a mai stat pe gânduri și a făcut pasul cel mare. A simțit că Aza este aleasa lui și i-a pus inelul pe deget. Oare urmează și nunta? Mai multe detalii veți afla imediat.
Aza Gabriela și Horațiu Moldovan se gândesc la nuntă
Așa cum vă spuneam, în decembrie, portarul român a cerut-o pe Aza de soție, într-un cadru extrem de romantic cu sute de trandafiri, iar noi am fost curioși când va avea loc nunta. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire la distanță, iar momentan nu și-au bătut planurile în cuie. Horațiu este în Spania, joacă la echipa Real Oviedo, iar Aza este prinsă în țară cu evenimentele, dar porumbeii speră ca în maxim un an sau doi să ajungă la altar.
Având în vedere că suntem amândoi ocupați — el fiind în Spania, iar eu aici, în România, cu proiectele mele — momentan nu am stabilit nimic concret, nu am fixat nimic, dar ne gândim ca peste un an–doi să facem și nunta. În rest, avem o relație foarte frumoasă, bazată pe respect, susținere și echilibru, asta este cel mai important.
Să vedem încotro se îndreaptă și el — dacă pleacă de acolo — sau cum se așază lucrurile și pentru mine cu evenimentele. Acum este o perioadă foarte aglomerată pentru mine, iar el știe asta, dar și pentru el este o perioadă aglomerată și puțin stresantă, pentru că trebuie să stabilească unde se duce și cum va proceda, a declarat Aza Gabriela pentru CANCAN.RO
Artsita ne-a povestit cum funcționează relația sa cu Horațiu Moldovan având în vedere că se afla la peste 3.000 și ceva de kilometri distanță. Secretul pare a fi comunicare și dorința amândurora de a face lucrurile să funcționeze.
Greu nu ne este, pentru că există comunicarea asta între noi și eu cred că este un plus foarte mare. În același timp, și puțină distanță este benefică, pentru că ni se face dor, iar atunci când ne vedem trăim intens momentele — cel puțin eu așa simt. Încerc să profit de fiecare clipă petrecută în doi și cred că asta ne apropie și mai mult.
Avem foarte multă comunicare: vorbim zilnic, indiferent că este zi, seară sau noapte, că am eu treabă sau are el — ne facem timp și vorbim. Mă susține foarte mult.
Când prind eu timp liber, plec la el. Pentru el este mai greu să plece de acolo, pentru că distanța este destul de mare — stă în zona de nord și zborul este mai complicat, am și escală. Dar eu, când văd că am două-trei săptămâni libere (ceea ce se întâmplă destul de rar), îmi notez în calendar și plec la el.
Și el, când prinde trei zile libere, vine în București — chiar dacă pierde o zi pe drum. Facem sacrificii pentru că ne iubim și credem în relația asta. Probabil de aceea a făcut și pasul de a mă cere în căsătorie, pentru că vede susținerea dintre noi, care este reciprocă, a declarat Aza Gabriela pentru CANCAN.RO
Cum țin artista și internaționalul român gelozia în frâu
Ca în orice relație, apare și gelozia, mai ales când ești logodnică de fotbalist. Aza a spus că există și sentimentul acesta de gelozie, din partea amândurora, dar nu dus în extrem, iar Horațiu îi acceptă meseria de artistă și o susține necondiționat.
Există gelozii, dar în limite normale — genul de gelozii care, probabil, apar în orice relație. Niciunul dintre noi nu are acea gelozie exagerată.
El a știut pe cine a ales: știa că sunt în muzică, știa că în industria asta există și bărbați, și femei, deplasări și un program încărcat. Iar eu, la rândul meu, am știut pe cine am ales — știi cum e, fotbaliștii, în general, primesc multe mesaje și au tot felul de solicitări.
Dar nu s-a pus niciodată problema de gelozie excesivă. Până la urmă, depinde de tine ca femeie: dacă ești sigură pe tine, nu ai de ce să fii geloasă — și invers, a mai spus Aza Gabriela pentru CANCAN.RO
Aza Gabriela a început un nou proiect alături de frații Cocoș
Aza Gabrile a fost foarte sinceră cu noi și ne-a spus ce urmează și pe plan profesional pentru ea. Ne-a anunțat că a dat startul unui nou proiect cu frații Cocoș. Frumoasa blondină a cucerit și tiktok-ul cu ultima sa piesă „Pariu că asta e iubire”, ne gândim că este o melodie de suflet compusă pentru nimeni altul decât Horațiu Moldovan.
În ultimul timp am început foarte multe proiecte. După cum s-a văzut și în mediul online, nu stau deloc. Am început și un proiect cu frații Cocoș, care este foarte important pentru mine.
M-au văzut la un eveniment, la o nuntă, apoi l-au contactat pe managerul meu și astfel a apărut această colaborare, în care am mare încredere, a mai spus Aza Gabriela pentru CANCAN.RO