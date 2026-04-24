Cum țin Aza Gabriela și Horațiu Moldovan gelozia sub control: „Primește multe mesaje” Ce spune despre nuntă

Aza Gabriela este, fără discuție, una dintre cele mai sexy prezențe din industria muzicală de la noi. Frumoasa blondină care face vâlvă pe rețelele de socializare cu ultimele sale piese, trăiește o poveste de dragoste alături de internaționalul român, Horațiu Moldovan. Fostul portar de la Rapid a și cerut-o anul trecut în casătorie. Bat clopotele de nuntă? CANCAN.RO a contactat-o pe Aza, care ne-a dat „din casă” și ne-a povestit cum decurge relația lor la distanță și când urmează să facă pasul cel mare și să ajungă alături de jumătatea sa la altar.

Din decembrie 2023, Aza Gabriela și Horațiu Moldovan formează un cuplu solid în lumea showbiz-ului românesc. Cei doi sunt foarte frumoși, ea cântăreață cu o carieră de succes, iar el portar extrem de apreciat în lumea fotbalului. Anul trecut, tot în decembrie, Horațiu nu a mai stat pe gânduri și a făcut pasul cel mare. A simțit că Aza este aleasa lui și i-a pus inelul pe deget. Oare urmează și nunta? Mai multe detalii veți afla imediat.

Aza Gabriela și Horațiu Moldovan se gândesc la nuntă

Așa cum vă spuneam, în decembrie, portarul român a cerut-o pe Aza de soție, într-un cadru extrem de romantic cu sute de trandafiri, iar noi am fost curioși când va avea loc nunta. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire la distanță, iar momentan nu și-au bătut planurile în cuie. Horațiu este în Spania, joacă la echipa Real Oviedo, iar Aza este prinsă în țară cu evenimentele, dar porumbeii speră ca în maxim un an sau doi să ajungă la altar.

Având în vedere că suntem amândoi ocupați — el fiind în Spania, iar eu aici, în România, cu proiectele mele — momentan nu am stabilit nimic concret, nu am fixat nimic, dar ne gândim ca peste un an–doi să facem și nunta. În rest, avem o relație foarte frumoasă, bazată pe respect, susținere și echilibru, asta este cel mai important. Să vedem încotro se îndreaptă și el — dacă pleacă de acolo — sau cum se așază lucrurile și pentru mine cu evenimentele. Acum este o perioadă foarte aglomerată pentru mine, iar el știe asta, dar și pentru el este o perioadă aglomerată și puțin stresantă, pentru că trebuie să stabilească unde se duce și cum va proceda, a declarat Aza Gabriela pentru CANCAN.RO