Administrația Trump ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Care este motivul

De: Daniel Matei 24/04/2026 | 14:35
Un e-mail intern al Pentagonului prezintă mai multe opțiuni prin care Statele Unite ar putea sancționa aliații NATO considerați că nu au sprijinit suficient operațiunile americane din războiul cu Iranul, inclusiv un scenariu care ar presupune suspendarea Spaniei din Alianță.

Documentul prevede și reevaluarea poziției Statelor Unite privind revendicarea de către Marea Britanie a Insulelor Falkland, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Spania va fi suspendată din NATO?

Opțiunile sunt detaliate într-o notă care exprimă frustrarea față de presupusa reticență a unor aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, staționare și survol, cunoscute sub denumirea de ABO, în cadrul războiului din Iran, a precizat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului.

E-mailul menționează că ABO este „pur și simplu nivelul minim absolut pentru NATO”, potrivit oficialului, care a adăugat că aceste opțiuni sunt discutate la niveluri înalte în Pentagon.

Ar putea exista sancțiuni la nivelul NATO?

O opțiune din e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO, a precizat oficialul. Președintele Donald Trump a criticat dur aliații NATO pentru că nu și-au trimis flotele navale pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost închisă traficului maritim global după începerea atacurilor aeriene americane asupra Iranului, pe 28 februarie.

El a declarat, de asemenea, că ia în considerare retragerea din Alianță.

„Nu ați face-o dacă ați fi în locul meu?”, a întrebat Trump într-un interviu din 1 aprilie, ca răspuns la o întrebare privind posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO.

Totuși, e-mailul nu sugerează că Statele Unite ar urma să facă acest lucru, a precizat oficialul. De asemenea, nu propune închiderea bazelor din Europa. Oficialul a refuzat să spună dacă opțiunile includ o reducere a efectivelor americane din Europa.

„Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce Statele Unite au făcut pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu au fost acolo pentru noi. Departamentul de Război va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru a se asigura că aliații noștri nu mai sunt un tigru de hârtie, ci își îndeplinesc partea lor. Nu avem alte comentarii privind deliberările interne în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, după ce a fost contactat de Reuters pentru a comenta pe marginea acestor informații.

Războiul inițiat de SUA și Israel împotriva Iranului a ridicat întrebări serioase cu privire la viitorul Alianței și a provocat îngrijorări fără precedent, potrivit cărora Statele Unite ar putea să nu mai vină în ajutorul aliaților europeni în cazul în care aceștia ar fi atacați, afirmă analiști și diplomați.

Marea Britanie, Franța și alte state membre spun că alăturarea la blocada navală a SUA ar echivala cu intrarea în război, însă se declară dispuse să ajute la menținerea Strâmtorii Ormuz deschise după instaurarea unui armistițiu durabil sau după încheierea conflictului.

Însă oficialii administrației Trump au subliniat că NATO nu poate fi un „drum cu sens unic”. Aceștia și-au exprimat frustrarea față de Spania, unde guvernul socialist a transmis că nu va permite utilizarea bazelor sau a spațiului său aerian pentru atacuri asupra Iranului. Statele Unite au două baze militare importante în Spania.

Cum răspunde premierul Spaniei

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a respins ideea suspendării și a apărat poziția țării sale de a refuza să pună la dispoziția SUA bazele și spațiul aerian în războiul cu Iranul, considerând că acest lucru încalcă dreptul internațional.

„Din punctul nostru de vedere, nu există nicio dezbatere: ne îndeplinim obligațiile, suntem un partener loial, suntem dedicați, implicați în multe domenii și, prin urmare, nu avem nicio grijă. Nu lucrăm cu e-mailuri. Lucrăm cu documente oficiale și cu poziții adoptate în acest caz de guvernul Statelor Unite. Poziția guvernului spaniol este clară: cooperare absolută cu aliații, dar întotdeauna în cadrul dreptului internațional”, a declarat Sanchez.

