Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!

Joseph și Anda Adam, unul dintre cele mai urmărite cupluri de la Asia Express, au trecut prin experiențe care le-au schimbat viața. Anda visează în continuare la un Lamborghini, dar acum pune sănătatea pe primul loc. Cei doi au povestit pentru CANCAN.RO că, la filmările pentru ”Cursa”, Joseph a fost convins în ultima clipă să renunțe la o cascadorie care se putea termina tragic.

Joseph și Anda Adam formează una dintre cele mai urmărite echipe de la Asia Express, iar odată cu participarea în show-ul de pe Antena 1, cei doi și-au schimbat total percepția asupra vieții! Dacă înainte Anda își dorea cadouri scumpe și bijuterii, acum vrea doar…sănătate. Cu toate acestea, visul său e să aibă un Lamborghini, iar soțul se conformează!

Cadou de peste 200.000 de euro pentru Anda Adam!

Prezenți la avanpremiera filmului Cursa, Joseph ne-a dezvăluit că a fost unul dintre piloții peliculei, dar…a avut și o dublură. Ei bine, cel care l-a înlocuit, a făcut o cascadorie, care s-a lăsat cu repercursiuni: un grav accident și pagube uriașe! Iar mașina cu pricina este chiar un Lamborghini…mașina visurilor Andei Adam.

Joseph Adam: Filmul a fost foarte interesant, dar greu de realizat. Am avut dreptul să am o dublură în film, pentru că au fost niște cascadorii foarte grele. Am încercat să le fac eu, dar nu m-a lăsat Codin. A zis că stricăm mașinile și nu are buget, așa că am lăsat dublurile să își facă cascadoriile.

CANCAN.RO: Și din ce știm de la Codin, au avut loc 3 accidente făcute de cascadori. Deci chiar dacă erai tu pilotul, uite că accidentul tot s-a întâmplat!

Joseph Adam: Cu alte cuvinte, a avut dreptate să nu mă lase!

Anda Adam: Eu pot doar să îi mulțumesc că nu s-a băgat, pentru că îl cunosc. Noi suntem pasionați de mașini, puțini nebuni chiar. Când am văzut ce s-a întâmplat la filmări, eu eram la un concert. Mă gândeam dacă era Joseph acolo și făcea el cursele, nu știu cum aș fi luat vestea…

Joseph Adam: S-a accidentat Lamborghini-ul! Visul tău…

CANCAN.RO: Să înțeleg că visează la un Lamborghini! Când cadoul?

Jospeh Adam: Nu e niciodată târziu! Dacă spui surprizele, nu mai sunt surprize!

Anda Adam: Coming soon! La fel ca în Gif-ul acela…

CANCAN.RO: Te surprinde des soțul tău?

Anda Adam: Da, foarte des! Dar să nu se înțeleagă greșit. Nu doar în sensul de cadouri. Nu mai sunt genul așa ușor de impresionat. Valorile în viață sunt altele. Mai ales după experiența Asia Express, îți dai seama că nu mai vrei nimic. Nu mai vrei ceasuri, bijuterii, nu mai vrei nimic. Vrei doar sănătate, liniște, armonie, familie frumoasă, unită, copii buni, sănătoși…

