Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express. El și-a exprimat public marea dorință, iar ea a râs: „Fiecare cu visul lui”

Competiția Asia Express este în plină desfășurare. Concurenții au înaintat mult pe Drumul Eroilor și au ajuns în ultima etapă din Vietnam. Aici, echipele de curajoși întâmpină noi provocări și ajung să se cunoască mai bine. Una dintre probe îi spune la un test greu, iar aceștia au șansa de a vedea cât de bine se cunosc și cât de sudată este echipa lor. Ei bine, Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph.

În această săptămână la Asia Express, concurenții trec prin noi provocări. Dacă până acum au trebuit să își demonstreze curajul și determinarea, acum sunt puși în fața unui test special. Una dintre probe este reprezentată de un test de cunoaștere. Irina Fodor le va adresa concurenților mai multe întrebări, iar aceștia trebuie să răspundă la fel, asta dacă se cunosc suficient de bine.

Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express

Ei bine, în fața acestui nou test unele dintre echipe nu s-au descurcat chiar foarte bine. Unii au demonstrat că se cunosc la perfecție, în timp ce alții au realizat că nu știu chiar atât de multe despre colegul de echipe. La acest joc, Anda Adam și Joseph au avut parte de un moment neașteptat. Cântăreață i-a cam dat fatala soțului.

Mai exact, una dintre întrebările adresate de Irina Fodor a fost: „Cel îl face cel mai fericit pe partenerul sau partenera de viață?”

Sigură pe răspunsul său, Anda Adam a scris repede ce cred ea că i-ar aduce fericirea soțului și chiar l-a avertizat pe acestă să răspundă corect. „Dacă nu răspunzi corect te omor soțule”, a spus cântăreața.

Ei bine, în ciuda siguranței Andei Adam, răspunsul lor a fost diferit. Cântăreața a fost sigură că pe partenerul său l-ar face fericit un Lamborghini, în schimb Joseph a admis că l-ar face fericit să devină tătic.

„Joseph a scris să avem un copil. Anda a scris un Lamborghini”, a anunțat Irina Fodor.

Ei bine, răspunsul soției sale nu prea l-a încântat pe Joseph, care a avut o replică scurtă dar tăioasă.

„Fiecare cu visul lui”, a răspuns concurentul după ce a văzut la ce s-a gândit soția lui, în timp ce Anda Adam se amuza copios.

Antena 1 a pregătit surpriza anului 2025: Cătălin Botezatu intră la Asia Express!

Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!