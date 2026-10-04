Cum păstrezi căldura în apartament fără să consumi mai mult gaz! Verificările pe care trebuie să le faci

Cum păstrezi căldura în apartament fără să consumi mai mult gaz! Verificările pe care trebuie să le faci
Căldură/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dacă centrala termică funcționează, dar în apartament este în continuare frig este important să verifici pe unde iese căldura sau intră aerul rece. Un rol în acest caz îl au pereții, ferestrele, ușile și, în funcție de etaj, tavanul sau pardoseala. Totodată, contează enorm poziția locuinței în bloc, izolația clădirii, dar și starea tâmplăriei. 

Pentru a nu consuma mai mult gaz decât este necesar, primele verificări ar trebui să fie la ferestre și la ușa de la intrare sau, după caz, de la balcon.

Testarea eficientă se face astfel: atunci când bate vântul, apropie mâna de marginile lor și verifică dacă simți aer în mișcare. Totodată, este esențial să vezi dacă există garnituri deteriorate sau zone în care fereastra nu se închide bine.

Calorfier/Sursă foto: Pixabay

Calorfier/Sursă foto: Pixabay

Cum păstrezi căldura în apartament fără să consumi mai mult gaz

Un alt loc care trebuie neapărat verificat în astfel de cazuri este îmbinarea dintre toc și perete. Dacă sunt probleme la închidere, poți solicita verificarea feroneriei înainte de a încerca reglaje fără instrucțiunile producătorului. De asemenea, ce mai poate ajuta este să oprești doar infiltrațiile nedorite.

Pe de altă parte, un apartament pe colț are mai mulți pereți expuși la frig. La ultimul etaj este importantă și izolarea terasei sau a acoperișului. Dacă locuiești la parter, trebuie să știi că pardoseala poate fi o sursă de disconfort, mai ales în cazul în care sub apartament se află un subsol sau un alt spațiu neîncălzit.

Trebuie să observi dacă anumite încăperi sunt constant mai reci decât altele și notează diferențele. Aceste indicații pot orienta o verificare a izolației, însă nu arată singure câtă energie se pierde prin fiecare suprafață, de fapt.

Verificările pe care trebuie să le faci

Dacă nu găsești curenți de aer, observă cum ajunge căldura în cameră. Perdelele lungi sau mobilierul poziționat în apropierea caloriferului pot încălzi mai greu locuința. Acest fapt reprezintă o problemă de distribuire a căldurii în cameră și diferă de pierderea ei prin anvelopa clădirii.

Așadar, o verificare atentă poate remedia situația. Cu toate acestea, dacă problema persistă lângă pereți, tavan sau pardoseală, o evaluare a izolației poate fi de ajutor.

VEZI ȘI: Cum să depozitezi corect cartofii ca să nu încolțească. Greșeala pe care o face multă lume

Încărcarea rapidă strică bateria telefonului? Greșeala care îi poate scurta durata de viață

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”
Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”
Alertă în România! Violeta Maria, o mamă de 21 de ani, și cei doi copii ai săi au dispărut. Oamenii legii îi caută de 4 zile
Alertă în România! Violeta Maria, o mamă de 21 de ani, și cei doi copii ai săi au dispărut. Oamenii legii îi caută de 4 zile
Incendiu devastator la un spital din Brașov! O persoană a fost găsită carbonizată, 10 oameni au fost evacuați
Incendiu devastator la un spital din Brașov! O persoană a fost găsită carbonizată, 10 oameni au fost evacuați
Singurul mare oraș din România unde apartamentele s-au ieftinit. Cât a ajuns să coste metrul pătrat
Singurul mare oraș din România unde apartamentele s-au ieftinit. Cât a ajuns să coste metrul pătrat
Marius Tucă Show începe luni, 5 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Marius Tucă Show începe luni, 5 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
BOMBA momentului! Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore după scandalul de la Arenele Romane
Mediafax
BOMBA momentului! Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore după scandalul de la Arenele Romane
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Adevarul
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
INCREDIBIL! Cum a reușit un câine jucăuș să-i provoace stăpânului său o PAGUBĂ de 112.000 de euro
Mediafax
INCREDIBIL! Cum a reușit un câine jucăuș să-i provoace stăpânului său o PAGUBĂ de 112.000 de euro
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
Click.ro
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
Digi24
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
go4it.ro
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.