Cum păstrezi căldura în apartament fără să consumi mai mult gaz! Verificările pe care trebuie să le faci

Dacă centrala termică funcționează, dar în apartament este în continuare frig este important să verifici pe unde iese căldura sau intră aerul rece. Un rol în acest caz îl au pereții, ferestrele, ușile și, în funcție de etaj, tavanul sau pardoseala. Totodată, contează enorm poziția locuinței în bloc, izolația clădirii, dar și starea tâmplăriei.

Pentru a nu consuma mai mult gaz decât este necesar, primele verificări ar trebui să fie la ferestre și la ușa de la intrare sau, după caz, de la balcon.

Testarea eficientă se face astfel: atunci când bate vântul, apropie mâna de marginile lor și verifică dacă simți aer în mișcare. Totodată, este esențial să vezi dacă există garnituri deteriorate sau zone în care fereastra nu se închide bine.

Cum păstrezi căldura în apartament fără să consumi mai mult gaz

Un alt loc care trebuie neapărat verificat în astfel de cazuri este îmbinarea dintre toc și perete. Dacă sunt probleme la închidere, poți solicita verificarea feroneriei înainte de a încerca reglaje fără instrucțiunile producătorului. De asemenea, ce mai poate ajuta este să oprești doar infiltrațiile nedorite.

Pe de altă parte, un apartament pe colț are mai mulți pereți expuși la frig. La ultimul etaj este importantă și izolarea terasei sau a acoperișului. Dacă locuiești la parter, trebuie să știi că pardoseala poate fi o sursă de disconfort, mai ales în cazul în care sub apartament se află un subsol sau un alt spațiu neîncălzit.

Trebuie să observi dacă anumite încăperi sunt constant mai reci decât altele și notează diferențele. Aceste indicații pot orienta o verificare a izolației, însă nu arată singure câtă energie se pierde prin fiecare suprafață, de fapt.

Verificările pe care trebuie să le faci

Dacă nu găsești curenți de aer, observă cum ajunge căldura în cameră. Perdelele lungi sau mobilierul poziționat în apropierea caloriferului pot încălzi mai greu locuința. Acest fapt reprezintă o problemă de distribuire a căldurii în cameră și diferă de pierderea ei prin anvelopa clădirii.

Așadar, o verificare atentă poate remedia situația. Cu toate acestea, dacă problema persistă lângă pereți, tavan sau pardoseală, o evaluare a izolației poate fi de ajutor.

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