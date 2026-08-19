Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. La ce emisiune ai mai văzut-o înainte? „Am acceptat”

Eda Csoregi este una dintre concurentele care au acceptat provocarea „Burlacii: Foc în Paradis”, emisiune care va debuta la PRO TV pe 14 septembrie. Dar cu ce se ocupă și la ce emisiune ai mai văzut-o? Află mai multe detalii!

Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis

Tânăra în vârstă de 28 de ani, născută în zodia Berbec, este o profesoară de matematică ce speră să-și găsească iubirea în cadrul competiției TV. Eda are o poveste de viață surprinzătoare și un parcurs care îmbină sportul, educația și antreprenoriatul. Potrivit profilului de Instagram, deține o afacere cu extensii de păr.

Eda Csoregi a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, apoi a început să ofere meditații. În plus, publică anual pe site-ul său rezolvările simulărilor și ale probelor de la Evaluarea Națională.

Printre pasiunile sale s-a numărat și sportul de performanță, activând timp de 13 ani în atletism. Apoi și-a încercat norocul în modelling, o activitate care i-a oferit mai multă încredere în forțele proprii și mai multă expunere.

De ce a acceptat Eda Csoregi provocarea din Turcia

Pentru Eda, această nouă provocare reprezintă o șansă la a-și găsi dragostea. În prezent, susține că experiențele trecute au ajutat-o să privească relațiile cu mai multă maturitate. Își dorește să fie cunoscută în profunzime și să aibă parte de o poveste de dragoste sinceră și loială.

Tânăra a mărturisit pentru PRO TV că a fost cerută în căsătorie de două ori, în două relații anterioare. La prima vedere ați spune că este ok, dar Eda a mărturisit că cererile au venit după două luni de relație. Acest lucru a pus-o pe gânduri și a decis să privească relațiile altfel.

Acum, Eda spune că știe să-și stabilească mai clar așteptările de la partener. S-a maturizat și vrea ca viitorul ei iubit să o aprecieze pentru personalitatea ei și valorile morale pe care le are, nu pentru fizicul său atrăgător.

La ce emisiuni a mai participat Eda Csoregi

Se pare că tânăra profesoară nu este străină de camerele de filmat! Eda a mai participat ca ispită la „Insula Iubirii Ungaria”, în sezonul unu, și ca ispită la „Insula Iubirii Romania”, în sezonul șase. Este ispita de care Szabolcs Nagy Reimond s-a apropiat cel mai mult în vila băieților și pe care a sărutat-o. După terminarea filmărilor, cei doi s-au mai văzut de două ori în țară, dar „magia” din Thailanda se risipise și fiecare a mers pe drumul lui.

„Și-a dat seamă că eu îl pot înțelege. La finalul filmărilor noi am mai stat, după ce toți au plecat cu camerele de filmat. Și mi-a zis: ‘Vreau să te sărut’. Am acceptat”, a povestit Eda la Insula Iubirii.

Tânăra a acceptat rolul de ispită deoarece îi place foarte mult și consideră că i se potrivește. Eda pune accent pe aspectul fizic, dar subliniază faptul că are și o minte care trebuie valorificată și apreciată de partener.

„Îmi place când văd că am reușit să cuceresc un bărbat. În plus, cine știe, poate chiar îmi voi găsi sufletul pereche aici. Îmi place să atrag bărbații. Nu am avut mereu încredere în mine, însă știu că atrag privirile ori de câte ori apar undeva. Este plăcut pentru o femeie să se simtă admirată, mai ales când investește timp și efort în imaginea ei. Dar nu sunt doar un corp frumos. Nu sunt doar o femeie trofeu. De multe ori mi s-a întâmplat să cunosc bărbați care au fost interesați doar de aspectul meu fizic, care nu m-au întrebat niciodată cum sunt, cum mă simt și nici nu au vrut să mă cunoască mai mult, iar acest lucru nu mi-a plăcut. Știu că pot oferi mult mai mult”, mărturisea Eda în cadrul testimonialului de la Insula Iubirii.

Aceste apariții TV au ajutat-o să-și crească și numărul de fani. Eda deține o comunitate de peste 22.000 de urmăritori pe Instagram și peste 21.000 pe TikTok.

Eda Csoregi a cunoscut-o pe Teodora Marcu

Fosta ispită de la Insula Iubirii a fost prezentă în același sezon în care Teodora și Alex Marcu au fost concurenți. După ce filmările din Thailanda s-au încheiat, Eda a mărturisit că nu i-a plăcut de Alex la început, deoarece era retras și i se părea „sălbatic”.

„La început, nu-mi plăcea de Alex, era foarte sălbatic, nu stătea cu noi, stătea la cinci scaune distanță, dar apoi s-a acomodat. Pe final, mi s-a părut o persoana foarte ok”, a mărturisit Eda Csoregi pentru CANCAN.ro.

Ispita a fost șocată să afle despre moartea Teodorei Marcu, pe care a cunoscut-o preț de câteva zile, în Thailanda și Cluj. Eda susține că regretata mămică era finuță și drăguță.

„Pe Teodora am cunoscut-o chiar înainte să ajungem în România, când am mai stat câteva zile în Thailanda. La un moment dat, Alex avea un show la Cluj și m-a rugat să îl ajut. A venit atunci cu Teodora și am ieșit la o cafea. Era o fată foarte finuță și drăguță. Eu încă nu realizez. Mi se pare ca o poveste, nu pot să cred ce s-a întâmplat”, a mai spus Eda.

Încă de la apariția materialelor promo pentru sezonul 6, toate ispitele și concurentele de la Insula Iubirii au observat comportamentul nepotrivit al fostului iubit, Robert Lupu, cel care i-a luat viața Teodorei.

„Înainte să apară emisiunea pe post, au început să se posteze informații despre concurenți și ispite pe internet. El deja comenta la toate postările cu ea și cu noi. Știu că aveam grup cu toate fetele de la Insulă și ne întrebam cine este omul care tot comentează urât la postările noastre. A spus cineva că e fostul ei iubit și că are niște probleme și nu acceptă că ei nu mai sunt împreună. Vedeam cu ochii noștri că omul nu este ok. Știam că ea e pusă într-o situație incomodă. Nimeni nu s-ar fi gândit că ar ajunge până aici, mai ales că era ok cu Alex, trecuseră 4-5 ani de la Insulă. În România, nu poți cere măsuri mai mari de siguranță până nu se întâmplă ceva mai grav. Nimeni nu făcea nimic”, a mai dezvăluit Eda pentru CANCAN.ro.

Schimbare de look după Insula Iubirii

Se pare că experiența din Thailanda a făcut-o pe Eda să-și schimbe look-ul. După ce s-a întors în România, tânăra a renunțat la brunet pentru blond și fanii au complimentat-o pentru această schimbare radicală. Cu toate că primea des complimente pentru noua transformare, Eda a decis ulterior să revină la culoarea care a consacrat-o în inimile publicului din România.

Eda Csoregi și Pescobar, surprinși la UNTOLD

În vara anului 2023, fosta ispită de la Insula Iubirii a fost surprinsă în compania celebrului Pescobar la UNTOLD. Patronul a mers însoțit de grupul lui de prieteni, cu care s-a distrat pe cinste până în zori la festival. Se pare că din grupul de petrecăreți a făcut parte și Eda, care s-a afișat alături de Pescobar, dar într-un cadru amical.

Ce fel de persoană este Eda?

Eda se descria, la Insula Iubirii, ca fiind ambițioasă, comunicativă și puternică. Este pregătită să experimenteze lucruri noi și pornește orice aventură din viața ei cu inima deschisă.

„Îmi place să seduc. O să îmi arăt calitățile. Ar fi foarte frumos să îmi găsesc jumătatea aici. Adică ar fi special”, a mărturisit ea la Antena 1.

În timpul liber, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” adoră să călătorească în locații exotice. Printre destinațiile preferate se numără Grecia, Cipru și Thailanda.

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