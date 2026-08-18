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Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce mesaj ferm are pentru restul concurentelor: „E al meu”

De: Irina Maria Daniela 18/08/2026 | 18:39
Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce mesaj ferm are pentru restul concurentelor: „E al meu”
Sursa foto: Facebook PRO TV / Instagram
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Pe măsură ce se apropie cu pași repezi debutul emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, PRO TV dezvăluie numele celor 13 concurenți care vor face parte din acest dating show. Printre tinerele care au acceptat provocarea din Turcia se numără și Petruța Anghel. Află mai multe detalii despre ea!

Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis

Bruneta de 26 de ani este din Balotești, județul Ilfov, și a acceptat să-și găsească un partener demn de ea peste hotare, în Turcia. Se descrie ca fiind o tânără sociabilă și spontană, care este pregătită să transforme aventura de la Burlacii într-o amintire de neuitat!

Petruța Anghel este conștientă că va avea parte de multe provocări în cadrul competiției, dar nu se teme de nimeni și nimic. Este atrasă de bărbații înalți și bruneți, care par să-i facă inima să tresalte mai aparte.

Cu toate că are anumite preferințe fizice, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” caută un om romantic ca ea, empatic și atent cu cei din jur. Acesta sunt calitățile pe care le caută la un potențial partener cu care să lege o relație de lungă durată. Chiar dacă atracția fizică este primul pas, comportamentul este cel care-l va ține pe partener lângă ea!

Ce calități are Petruța Anghel de la Burlacii

Tânăra susține că este conștientă că experiența poate deveni imprevizibilă dacă emoțiile ating cote alarmante. Aceasta a și recunoscut, ca un aviz la atenția amatorilor, cum reacționează când iubește:

„Dacă mă îndrăgostesc, e rău”, a spus Petruța Anghel, potrivit PRO TV.

Bruneta este o fire competitivă și nu se teme de restul concurentelor. Ba mai mult, a avut și un mesaj pentru ele, înaintea competiției de la TV:

„Fetelor, dacă am pus ochii pe ceva, e al meu”, a mai adăugat Petruța Anghel.

Cu ce se ocupă Petruța de la Burlacii

Potrivit profilului de Instagram, tânăra este un model cu o mare pasiune pentru travel. Adoră să călătorească în locuri însorite, unde poate admira arhitectura orașelor prin care o ia la pas, și în orașele pline de istorie de pe glob. Printre destinațiile ei preferate de vacanță se numără Grecia, Italia și Egipt, dar și locurile minunate din țară.

„Alerg după locuri și energie bună. Pur și simplu mă bucur de călătorie. Fii fericit, nu-ți face griji!”, susține tânăra pe contul său personal.

Iubește să petreacă cât mai mult timp în natură, la iarbă verde, locul în care își încarcă bateriile. Preferă apusurile, motiv pentru care profită de acest moment din zi pentru a admira razele blânde ale soarelui și a le imortaliza într-o fotografie demnă de Instagram.

Petruța de la Burlacii are o soră pe nume Alexandra, care este la fel de frumoasă ca ea și o mare iubitoare de călătorii. Cele două surori merg des în vacanțe împreună, unde adoră să se pozeze în ipostaze demne de atras like-uri pe rețelele sociale.

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