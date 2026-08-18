Cine sunt mirii din Timișoara care au primit cadou de nuntă un Bugatti Chiron. Imagini de la petrecerea faraonică

O nuntă faraonică a avut loc la Timișoara, iar imaginile de la eveniment au devenit rapid virale. Mirii au avut parte de o ceremonie în care opulența pare că a fost cuvântul de ordine. De la rochia miresei la cei care au animat atmosfera și la meniul de nuntă, toate au fost extravagante. Dacă nunta a impresionat prin fast, cadoul primit de miri, un Bugatti Chiron, a ridicat ștacheta și mai sus. Cine sunt cei care au avut parte de o asemenea petrecere?

Nunta faraonică din Timișoara a atras rapid atenția după ce mai multe imagini de la eveniment au ajuns în mediul online. Cum detaliile extravagante nu au trecut neobservate, toată lumea a vrut să afle și cine sunt cei doi miri care au avut parte de nunta de poveste.

Nuntă faraonică la Timișoara

Nunta de la Timișoara a fost una în care luxul s-a văzut la fiecare pas. Rochia miresei, decorurile și dimensiunea tortului au atras privirile invitaților, însă muzica a avut și ea un rol important. Adrian Minune a fost unul dintre artiștii care au animat atmosfera, iar așa cum era de așteptat, dedicațiile au curs fără număr, sume grele aruncându-se în joc.

Pentru marele eveniment, mireasa a ales o rochie spectaculoasă, cu croială de prințesă și numeroase cristale aplicate, care au transformat ținuta într-una dintre piesele de rezistență ale evenimentului. În ceea ce îl privește pe mire, acesta a ales un costum negru, clasic, și o cămașă albă. Nici tortul nu a trecut neobservat: acesta a avut nu mai puțin de zece etaje.

Invitații au venit să sărbătorească povestea de dragoste a celor doi miri, însă atenția s-a mutat rapid și către parcarea locației. Acolo au fost surprinse mai multe automobile de lux, iar în centrul imaginilor s-a aflat bolidul de lux pe care mirii l-au primit cadou. Este vorba despre un Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron, cadoul de nuntă care a surprins pe toată lumea

Dacă nunta a impresionat prin fast, cadoul primit de miri a ridicat ștacheta și mai sus. Cadoul care a transformat nunta într-un subiect viral este un Bugatti Chiron standard, fabricat în 2018-2019. Potrivit informațiilor prezentate despre automobil, acesta a fost achiziționat recent prin intermediul unui dealer specializat în importuri de hypercar-uri și a ajuns în Timișoara în urmă cu aproximativ trei săptămâni, după finalizarea tranzacției.

Mașina are o configurație exterioară spectaculoasă: partea frontală este vopsită în French Racing Blue, un albastru deschis, în timp ce partea din spate este finisată în Nocturne Black, un negru lucios. Grila frontală este complet neagră, cu ramă cromată.

Și prețul este pe măsura modelului. Automobilul a fost listat în Germania la aproximativ 3,15-3,3 milioane de euro, iar la momentul listării avea mai puțin de 10.000 de kilometri la bord.

Alături de acesta, în parcarea evenimentului au putut fi observate și alte automobile spectaculoase, printre care un Ferrari 12Cilindri, un Rolls-Royce Phantom – model nou și un Rolls-Royce Cullinan, tot model nou. Dar și un Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, model care nu se mai fabrică, și un Rolls-Royce Cullinan – primul model. Practic, zona din apropierea localului s-a transformat pentru câteva ore într-o veritabilă expoziție de mașini de lux.

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