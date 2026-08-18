Acasă » Știri » Cine sunt mirii din Timișoara care au primit cadou de nuntă un Bugatti Chiron. Imagini de la petrecerea faraonică

Cine sunt mirii din Timișoara care au primit cadou de nuntă un Bugatti Chiron. Imagini de la petrecerea faraonică

De: Alina Drăgan 18/08/2026 | 22:43
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nuntă faraonică a avut loc la Timișoara, iar imaginile de la eveniment au devenit rapid virale. Mirii au avut parte de o ceremonie în care opulența pare că a fost cuvântul de ordine. De la rochia miresei la cei care au animat atmosfera și la meniul de nuntă, toate au fost extravagante. Dacă nunta a impresionat prin fast, cadoul primit de miri, un Bugatti Chiron, a ridicat ștacheta și mai sus. Cine sunt cei care au avut parte de o asemenea petrecere?

Nunta faraonică din Timișoara a atras rapid atenția după ce mai multe imagini de la eveniment au ajuns în mediul online. Cum detaliile extravagante nu au trecut neobservate, toată lumea a vrut să afle și cine sunt cei doi miri care au avut parte de nunta de poveste.

Nuntă faraonică la Timișoara

Nunta de la Timișoara a fost una în care luxul s-a văzut la fiecare pas. Rochia miresei, decorurile și dimensiunea tortului au atras privirile invitaților, însă muzica a avut și ea un rol important. Adrian Minune a fost unul dintre artiștii care au animat atmosfera, iar așa cum era de așteptat, dedicațiile au curs fără număr, sume grele aruncându-se în joc.

Pentru marele eveniment, mireasa a ales o rochie spectaculoasă, cu croială de prințesă și numeroase cristale aplicate, care au transformat ținuta într-una dintre piesele de rezistență ale evenimentului. În ceea ce îl privește pe mire, acesta a ales un costum negru, clasic, și o cămașă albă. Nici tortul nu a trecut neobservat: acesta a avut nu mai puțin de zece etaje.

Nuntă faraonică la Timișoara /Foto: TikTok

Invitații au venit să sărbătorească povestea de dragoste a celor doi miri, însă atenția s-a mutat rapid și către parcarea locației. Acolo au fost surprinse mai multe automobile de lux, iar în centrul imaginilor s-a aflat bolidul de lux pe care mirii l-au primit cadou. Este vorba despre un Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron, cadoul de nuntă care a surprins pe toată lumea

Dacă nunta a impresionat prin fast, cadoul primit de miri a ridicat ștacheta și mai sus. Cadoul care a transformat nunta într-un subiect viral este un Bugatti Chiron standard, fabricat în 2018-2019. Potrivit informațiilor prezentate despre automobil, acesta a fost achiziționat recent prin intermediul unui dealer specializat în importuri de hypercar-uri și a ajuns în Timișoara în urmă cu aproximativ trei săptămâni, după finalizarea tranzacției.

Bugatti Chiron, cadoul de nuntă care a surprins pe toată lumea /Foto: TikTok

Mașina are o configurație exterioară spectaculoasă: partea frontală este vopsită în French Racing Blue, un albastru deschis, în timp ce partea din spate este finisată în Nocturne Black, un negru lucios. Grila frontală este complet neagră, cu ramă cromată.

Și prețul este pe măsura modelului. Automobilul a fost listat în Germania la aproximativ 3,15-3,3 milioane de euro, iar la momentul listării avea mai puțin de 10.000 de kilometri la bord.

Alături de acesta, în parcarea evenimentului au putut fi observate și alte automobile spectaculoase, printre care un Ferrari 12Cilindri, un Rolls-Royce Phantom – model nou și un Rolls-Royce Cullinan, tot model nou. Dar și un Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, model care nu se mai fabrică, și un Rolls-Royce Cullinan – primul model. Practic, zona din apropierea localului s-a transformat pentru câteva ore într-o veritabilă expoziție de mașini de lux.

 

CITEȘTE ȘI:

Imagini virale la o nuntă din Timișoara! Mirii au primit cadou un Bugatti Chiron

Bolid de 500.000 de euro, cuprins de flăcări. Lamborghini-ul a ajuns de nerecunoscut

 

Footo & Video: TikTok, Facebook

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre vedete din România
Știri
Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre vedete din România
Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme: ”Nu am vrut să mă uit tristă la farfuriile celorlalți”
Știri
Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme: ”Nu am vrut să mă…
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii” de voturi ale timișorenilor. De fapt, sunt câteva zeci de mii. Gândul prezintă cifrele oficiale de la BEC care probează minciuna
Gandul.ro
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
Digi24
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador...
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ilinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie să fie...”
Click.ro
Ilinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie...
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni....
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii” de voturi ale timișorenilor. De fapt, sunt câteva zeci de mii. Gândul prezintă cifrele oficiale de la BEC care probează minciuna
Gandul.ro
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre vedete din România
Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre vedete din România
Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme: ”Nu am vrut să mă ...
Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme: ”Nu am vrut să mă uit tristă la farfuriile celorlalți”
Locul din Europa unde primești 30.000 de euro dacă te muți într-un sat izolat
Locul din Europa unde primești 30.000 de euro dacă te muți într-un sat izolat
Povestea emoționantă a Laurei, o tânără de 26 de ani care își caută mama biologică. Scrisoarea ...
Povestea emoționantă a Laurei, o tânără de 26 de ani care își caută mama biologică. Scrisoarea primită după ce a fost abandonată
Prințul Andrew refuză invitația Regelui Charles. Motivul pentru care nu vrea să meargă la Balmoral
Prințul Andrew refuză invitația Regelui Charles. Motivul pentru care nu vrea să meargă la Balmoral
Anunțul făcut de Marian Godină, după participarea la Survivor: ”Simt că pot face mai mult!”
Anunțul făcut de Marian Godină, după participarea la Survivor: ”Simt că pot face mai mult!”
Vezi toate știrile