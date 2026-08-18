Anunțul făcut de Marian Godină, după participarea la Survivor: ”Simt că pot face mai mult!”

Marian Godină și-a anunțat fanii din mediul online că pregătește un nou proiect, unul de suflet. Mai exact, alături de soția și socrul său, acesta pune bazele unei noi asociații, a cărei activitate se va concentra pe copii. Marian Godină a dat mai multe detalii despre noul proiect pe care îl pregătește, rugându-și fanii din mediul online să fie alături de el în această provocare.

Marian Godină spune că este un bărbat împlinit și are în viața lui tot ce își putea dori. Așa că a decis că acum este timpul să îi ajute și pe alții. Astfel a luat naștere noua inițiativă, de care acesta este tare mândru și pe care speră că o vor îmbrățișa și alții.

Marian Godină lansează un nou proiect

Recent, Marian Godină și-a anunțat fanii din mediul online că urmează să lanseze Asociația „Drum cu Prioritate”, un proiect dedicat în principal educației copiilor. Mai exact, asociația își propune să ofere rechizite și materiale educaționale, dar și să deruleze proiecte de educație rutieră și să abordeze teme precum bullyingul și siguranța pe rețelele sociale.

De asemenea, Marian Godină și-a rugat fanii din mediul online să îl susțină în această nouă inițiativă și a promis că primul program o să fie anunțat în curând.

„De multe ori am folosit pagina asta în scopuri caritabile, pentru cazuri sociale, medicale sau pentru a-i ajuta pe oamenii loviți de calamități naturale. Am observat de fiecare dată că la apelurile mele au răspuns foarte mulți dintre voi și cred că am doborât împreună câteva recorduri în strângerea unor sume mari într-un timp foarte scurt. (…) Am făcut și greșeli de-a lungul timpului, dar cred că ați știut mereu că nu au venit din vreun interes ascuns, ci pur și simplu din faptul că am spus și am făcut ceea ce am crezut. Sunt sigur că voi mai greși, pentru că voi continua să spun ceea ce gândesc. Anul ăsta împlinesc 40 de ani, sunt tatăl fericit a două fetițe superbe și soțul unei femei minunate. Mă mai cert și cu ele uneori. Cu toate trei. Mă simt împlinit ca om. Simt totuși că pot face mai mult pentru societatea noastră. Mult mai mult decât să sparg uși dimineața la 6. Nu că asta n-ar fi important. Voi respecta mereu munca polițiștilor care ne curăță societatea de infractori. De aceea, încă de anul trecut am început să lucrez la un proiect foarte important pentru mine: Asociația Drum cu Prioritate, pe care am înființat-o alături de soția mea, Georgiana, și de tatăl ei, dl Radu Dascălu, care are o experiență vastă în acțiuni caritabile. Mă bucur că va avea acum ocazia să facă asta la un nivel mult mai mare și mai profesionist. Asociația noastră se va axa în principal pe educație. Cred că de asta are mare nevoie societatea noastră și cred că trebuie să începem cu cei mici”, a transmis Marian Godină.

CITEȘTE ȘI:

Veniturile lui Marian Godină, luate la bani mărunți. Cine l-a reclamat la IGPR, MAI și ANI

Marian Godină, surpriză neplăcută la mare. Ce a primit după ce a comandat un platou de 180 de lei