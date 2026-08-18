Prințul Andrew refuză invitația Regelui Charles. Motivul pentru care nu vrea să meargă la Balmoral

Prințul Andrew ar fi refuzat invitația fratelui său, Regele Charles, de a petrece alături de familia regală vacanța de vară la Balmoral. Fostul Duce de York s-ar teme că va fi tratat ca un „străin” în timpul reuniunii familiei, pe fondul relațiilor tot mai reci cu rudele sale.

Potrivit RadarOnline, care citează o sursă apropiată lui Andrew, acesta consideră că nu mai este cu adevărat parte din familie și nu ar vedea niciun avantaj în a accepta invitația.

Sursa a declarat pentru The Sun că Andrew se simte „abandonat” de familia regală și se teme că prezența sa la Balmoral l-ar face să se simtă și mai izolat.

„A fost invitat, dar nu își dorește în mod deosebit să meargă la Balmoral, pentru că nu are nimic de câștigat și ar fi tratat ca un paria”, a declarat sursa.

Regele Charles și Andrew nu s-au mai întâlnit de un an

Regele Charles și fratele său nu s-ar fi întâlnit deloc în acest an, în ciuda faptului că Andrew locuiește în continuare pe domeniul Sandringham, iar Charles se află în această perioadă în Scoția, unde și-a început vacanța de vară la Balmoral.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Andrew a avut o experiență dificilă și la Balmoral anul trecut, când s-ar fi simțit izolat în timpul reuniunii familiei. În prezent, relația sa cu familia regală este și mai complicată după pierderea titlurilor și plecarea de la Royal Lodge.

Fostul prinț locuiește acum la Marsh Farm, pe domeniul Sandringham, după ce a părăsit Royal Lodge. Potrivit relatărilor citate de presa britanică, doar fratele său mai mic, Prințul Edward, l-ar mai vizita în mod regulat. Andrew a fost îndepărtat treptat din viața publică a familiei regale în urma scandalului legat de Jeffrey Epstein și a acuzațiilor care au urmat. El a negat acuzațiile care i-au fost aduse.

În 2025, Regele Charles a inițiat procesul prin care fratelui său i-au fost retrase titlurile și onorurile regale, iar Andrew a încetat să mai folosească titlul de prinț și cel de Duce de York.

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