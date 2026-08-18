Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prințul Andrew refuză invitația Regelui Charles. Motivul pentru care nu vrea să meargă la Balmoral

Prințul Andrew refuză invitația Regelui Charles. Motivul pentru care nu vrea să meargă la Balmoral

De: Daniel Matei 18/08/2026 | 22:50
Prințul Andrew refuză invitația Regelui Charles. Motivul pentru care nu vrea să meargă la Balmoral
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prințul Andrew ar fi refuzat invitația fratelui său, Regele Charles, de a petrece alături de familia regală vacanța de vară la Balmoral. Fostul Duce de York s-ar teme că va fi tratat ca un „străin” în timpul reuniunii familiei, pe fondul relațiilor tot mai reci cu rudele sale.

Potrivit RadarOnline, care citează o sursă apropiată lui Andrew, acesta consideră că nu mai este cu adevărat parte din familie și nu ar vedea niciun avantaj în a accepta invitația.

Sursa a declarat pentru The Sun că Andrew se simte „abandonat” de familia regală și se teme că prezența sa la Balmoral l-ar face să se simtă și mai izolat.

„A fost invitat, dar nu își dorește în mod deosebit să meargă la Balmoral, pentru că nu are nimic de câștigat și ar fi tratat ca un paria”, a declarat sursa.

Regele Charles și Andrew nu s-au mai întâlnit de un an

Regele Charles și fratele său nu s-ar fi întâlnit deloc în acest an, în ciuda faptului că Andrew locuiește în continuare pe domeniul Sandringham, iar Charles se află în această perioadă în Scoția, unde și-a început vacanța de vară la Balmoral.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Andrew a avut o experiență dificilă și la Balmoral anul trecut, când s-ar fi simțit izolat în timpul reuniunii familiei. În prezent, relația sa cu familia regală este și mai complicată după pierderea titlurilor și plecarea de la Royal Lodge.

Fostul prinț locuiește acum la Marsh Farm, pe domeniul Sandringham, după ce a părăsit Royal Lodge. Potrivit relatărilor citate de presa britanică, doar fratele său mai mic, Prințul Edward, l-ar mai vizita în mod regulat. Andrew a fost îndepărtat treptat din viața publică a familiei regale în urma scandalului legat de Jeffrey Epstein și a acuzațiilor care au urmat. El a negat acuzațiile care i-au fost aduse.

În 2025, Regele Charles a inițiat procesul prin care fratelui său i-au fost retrase titlurile și onorurile regale, iar Andrew a încetat să mai folosească titlul de prinț și cel de Duce de York.

CITEȘTE ȘI:

Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew. Unul dintre cele mai cunoscute teatre din Londra nu va mai purta numele Ducelui de York

Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dezvăluiri despre problemele de sănătate ale lui Hayden Panettiere înainte de moarte. „Îi era greu să-și miște picioarele”
Showbiz internațional
Dezvăluiri despre problemele de sănătate ale lui Hayden Panettiere înainte de moarte. „Îi era greu să-și miște picioarele”
Cruz Beckham, gest surprinzător față de fratele său, Brooklyn, în plin scandal în familie. Ce fotografie a publicat
Showbiz internațional
Cruz Beckham, gest surprinzător față de fratele său, Brooklyn, în plin scandal în familie. Ce fotografie a publicat
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii” de voturi ale timișorenilor. De fapt, sunt câteva zeci de mii. Gândul prezintă cifrele oficiale de la BEC care probează minciuna
Gandul.ro
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
Destinul lui Hayden Panettiere: în timp ce noi vedeam succesul pe ecrane, ea ducea o viață marcată de dificultăți
Adevarul
Destinul lui Hayden Panettiere: în timp ce noi vedeam succesul pe ecrane, ea...
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
Digi24
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador...
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”
Click.ro
Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni....
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii” de voturi ale timișorenilor. De fapt, sunt câteva zeci de mii. Gândul prezintă cifrele oficiale de la BEC care probează minciuna
Gandul.ro
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre vedete din România
Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre vedete din România
Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme: ”Nu am vrut să mă ...
Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme: ”Nu am vrut să mă uit tristă la farfuriile celorlalți”
Locul din Europa unde primești 30.000 de euro dacă te muți într-un sat izolat
Locul din Europa unde primești 30.000 de euro dacă te muți într-un sat izolat
Povestea emoționantă a Laurei, o tânără de 26 de ani care își caută mama biologică. Scrisoarea ...
Povestea emoționantă a Laurei, o tânără de 26 de ani care își caută mama biologică. Scrisoarea primită după ce a fost abandonată
Cine sunt mirii din Timișoara care au primit cadou de nuntă un Bugatti Chiron. Imagini de la petrecerea ...
Cine sunt mirii din Timișoara care au primit cadou de nuntă un Bugatti Chiron. Imagini de la petrecerea faraonică
Anunțul făcut de Marian Godină, după participarea la Survivor: ”Simt că pot face mai mult!”
Anunțul făcut de Marian Godină, după participarea la Survivor: ”Simt că pot face mai mult!”
Vezi toate știrile