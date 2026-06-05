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Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat

De: Daniel Matei 05/06/2026 | 22:10
Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat
Sursa foto: Profimedia
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Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost surprins în timpul unei apariții rare în apropierea reședinței sale din Sandringham, iar imaginile au atras imediat atenția presei britanice.

Pe partea dreaptă a feței sale se putea observa o vânătaie foarte mare, care se întindea din zona tâmplei până spre obraz, potrivit Express.co.uk.

Fotografiile au generat numeroase speculații, mai ales că Andrew apare foarte rar în public în ultimii ani. Potrivit unor surse, semnul nu ar reprezenta un motiv de îngrijorare și ar fi legat de o afecțiune medicală minoră, fără ca detalii suplimentare să fie făcute publice.

Fostul duce de York, care în prezent folosește numele Andrew Mountbatten-Windsor, își petrece o mare parte din timp pe domeniul regal Sandringham din Norfolk.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost recent amenințat de un bărbat

Apariția lui Andrew vine la scurt timp după un incident petrecut luna trecută, când un bărbat a fost arestat și ulterior pus sub acuzare după ce l-ar fi amenințat în apropierea locuinței sale de pe domeniul Sandringham. Potrivit presei britanice, Andrew își plimba câinii când a fost abordat de un individ care a avut un comportament intimidant.

Bărbatul, identificat ca Alex Jenkinson, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat că a folosit un limbaj și un comportament amenințător, abuziv sau insultător cu intenția de a provoca teamă ori violență. El a negat acuzațiile în instanță și urmează să fie judecat. Totuși, din informațiile publice disponibile, nu există indicii că vânătaia observată recent pe fața lui Andrew ar avea legătură cu acel incident. Mai multe publicații au citat surse apropiate care susțin că semnul ar fi rezultatul unei proceduri medicale minore sau al unei afecțiuni minore.

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