Regele Charles ar avea un plan pentru a-i împăca pe William și Harry. Totul are legătură cu un omagiu adus Prințesei Diana

Regele Charles ar avea un plan pentru a-i împăca pe William și Harry. Totul are legătură cu un omagiu adus Prințesei Diana
Galerie Foto 7
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Regele Charles ar spera să folosească un eveniment organizat în memoria Prințesei Diana pentru a-i apropia pe fiii săi, Prințul William și Prințul Harry. Anul 2027 va marca trei decenii de la moartea fostei soții a monarhului, iar surse apropiate familiei regale susțin că există deja discuții despre modul în care aceasta va fi comemorată.

Potrivit RadarOnline, Regele Charles ar fi aprobat ideea organizării unei slujbe de comemorare dedicate Prințesei Diana, la care ar urma să participe membri ai familiei regale.

Surse citate de publicație susțin că monarhul vede evenimentul și ca pe o posibilă oportunitate pentru William și Harry de a se întâlni, în contextul relației tensionate dintre cei doi.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

„Charles crede că memoria Dianei ar putea fi singurul lucru suficient de puternic pentru a-i aduce din nou împreună”, a declarat o sursă pentru publicație.

Sursa foto: Profimedia

Charles speră la o apropiere între William și Harry

Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, în urma unui accident rutier produs la Paris. În 2027 se vor împlini 30 de ani de la moartea sa, iar momentul ar urma să fie marcat prin mai multe proiecte și evenimente.

Potrivit surselor citate, Charles ar dori ca omagiul să nu devină un nou motiv de dispută între fiii săi, ci să reprezinte o ocazie în care aceștia să-și amintească împreună de mama lor.

Relația dintre William și Harry este tensionată de mai mulți ani, în special după ce Ducele de Sussex și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite.

Foto: Hepta Photo

William și Harry au propriile planuri pentru comemorarea Dianei

Informațiile apar într-un moment în care se discută și despre proiectele separate prin care William și Harry ar putea marca împlinirea a 30 de ani de la moartea mamei lor.

Harry ar fi implicat în discuții privind realizarea unui proiect cinematografic dedicat Prințesei Diana. În același timp, surse citate de presa britanică susțin că William preferă o abordare diferită și mai discretă în privința comemorării mamei sale.

Cei doi frați au participat împreună la mai multe evenimente dedicate Dianei de-a lungul anilor. În 2017, la două decenii de la moartea acesteia, William și Harry au apărut împreună la mai multe acțiuni comemorative, iar în 2021 au dezvelit împreună statuia Prințesei Diana din grădina Palatului Kensington.

CITEȘTE ȘI:

Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său. Dezvăluirile despre Diana și Regele Charles care ar fi provocat furie

Momentul în care Prințesa Diana a decis că vrea să divorțeze de Charles. Ce i-ar fi mărturisit fratelui său

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri la trei ani de la moartea actorului. A cheltuit 7 milioane de dolari încercând să scape de dependență
Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri la trei ani de la moartea actorului. A cheltuit 7 milioane de dolari încercând să scape de dependență
Gisele Bundchen refuză 99% dintre ofertele de muncă. Motivul pentru care supermodelul și-a schimbat radical prioritățile
Gisele Bundchen refuză 99% dintre ofertele de muncă. Motivul pentru care supermodelul și-a schimbat radical prioritățile
Monica Bellucci, spectaculoasă la 62 de ani. Cum a pozat actrița și ce spune despre trecerea timpului
Monica Bellucci, spectaculoasă la 62 de ani. Cum a pozat actrița și ce spune despre trecerea timpului
Prințul Harry, mesaj pentru șefii NATO despre momentul în care a părăsit armata: „Mi-am pierdut o parte din identitate”
Prințul Harry, mesaj pentru șefii NATO despre momentul în care a părăsit armata: „Mi-am pierdut o parte din identitate”
Un nou motiv de tensiune între William și Harry. Prințul de Wales s-ar opune filmului despre Prințesa Diana
Un nou motiv de tensiune între William și Harry. Prințul de Wales s-ar opune filmului despre Prințesa Diana
Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României
Mediafax
Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Adevarul
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
O fotografie AI a băgat un bărbat în bucluc! Risca să ajungă 10 ani după gratii
Mediafax
O fotografie AI a băgat un bărbat în bucluc! Risca să ajungă 10 ani după gratii
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
Click.ro
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
Digi24
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
go4it.ro
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.