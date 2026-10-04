Regele Charles ar avea un plan pentru a-i împăca pe William și Harry. Totul are legătură cu un omagiu adus Prințesei Diana

Regele Charles ar spera să folosească un eveniment organizat în memoria Prințesei Diana pentru a-i apropia pe fiii săi, Prințul William și Prințul Harry. Anul 2027 va marca trei decenii de la moartea fostei soții a monarhului, iar surse apropiate familiei regale susțin că există deja discuții despre modul în care aceasta va fi comemorată.

Potrivit RadarOnline, Regele Charles ar fi aprobat ideea organizării unei slujbe de comemorare dedicate Prințesei Diana, la care ar urma să participe membri ai familiei regale.

Surse citate de publicație susțin că monarhul vede evenimentul și ca pe o posibilă oportunitate pentru William și Harry de a se întâlni, în contextul relației tensionate dintre cei doi.

„Charles crede că memoria Dianei ar putea fi singurul lucru suficient de puternic pentru a-i aduce din nou împreună”, a declarat o sursă pentru publicație.

Charles speră la o apropiere între William și Harry

Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, în urma unui accident rutier produs la Paris. În 2027 se vor împlini 30 de ani de la moartea sa, iar momentul ar urma să fie marcat prin mai multe proiecte și evenimente.

Potrivit surselor citate, Charles ar dori ca omagiul să nu devină un nou motiv de dispută între fiii săi, ci să reprezinte o ocazie în care aceștia să-și amintească împreună de mama lor.

Relația dintre William și Harry este tensionată de mai mulți ani, în special după ce Ducele de Sussex și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite.

William și Harry au propriile planuri pentru comemorarea Dianei

Informațiile apar într-un moment în care se discută și despre proiectele separate prin care William și Harry ar putea marca împlinirea a 30 de ani de la moartea mamei lor.

Harry ar fi implicat în discuții privind realizarea unui proiect cinematografic dedicat Prințesei Diana. În același timp, surse citate de presa britanică susțin că William preferă o abordare diferită și mai discretă în privința comemorării mamei sale.

Cei doi frați au participat împreună la mai multe evenimente dedicate Dianei de-a lungul anilor. În 2017, la două decenii de la moartea acesteia, William și Harry au apărut împreună la mai multe acțiuni comemorative, iar în 2021 au dezvelit împreună statuia Prințesei Diana din grădina Palatului Kensington.

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