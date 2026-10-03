Gisele Bundchen refuză 99% dintre ofertele de muncă. Motivul pentru care supermodelul și-a schimbat radical prioritățile

Gisele Bundchen refuză 99% dintre ofertele de muncă. Motivul pentru care supermodelul și-a schimbat radical prioritățile
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Sursa foto: Profimedia
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Gisele Bundchen și-a schimbat radical prioritățile după ce a devenit mamă pentru a treia oară. Supermodelul spune că refuză în prezent 99% dintre ofertele profesionale pe care le primește, preferând să-și petreacă timpul alături de copii.

Gisele Bundchen, în vârstă de 46 de ani, a redus considerabil ritmul în care lucrează, după o carieră în care a fost ani la rând unul dintre cele mai solicitate modele din lume.

Potrivit RadarOnline, Bundchen a explicat că familia a devenit principala sa prioritate și că analizează cu mult mai multă atenție proiectele pe care le acceptă.

„Refuz 99% dintre lucrurile care îmi sunt oferite. Dacă spun da, mă gândesc: «O să ratez meciul de volei al fiicei mele? O să ratez ocazia de a merge în parc cu fiul meu?»”, a explicat Gisele.

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Sursa foto: Profimedia

Gisele Bundchen: „Nu mai am nimic de demonstrat”

Schimbarea este una majoră față de perioada de vârf a carierei sale. Gisele a povestit că, în trecut, ajunsese să muncească aproape tot anul.

„Obișnuiam să lucrez 360 de zile pe an. Nu mai am nimic de demonstrat. Pot să fiu foarte selectivă”, a spus supermodelul.

Pentru Bundchen, succesul nu mai înseamnă în prezent numărul proiectelor sau ritmul intens de lucru care i-a caracterizat cariera timp de ani întregi, spune ea. Modelul a explicat că preferă să fie prezentă în viața copiilor și să nu piardă momentele importante din copilăria lor.

Gisele este mama a trei copii. Îi are pe Benjamin și Vivian din căsnicia cu fostul jucător de fotbal american Tom Brady, de care a divorțat în 2022.

Sursa foto: Profimedia

Gisele Bundchen a devenit mamă pentru a treia oară

În februarie 2025, supermodelul a devenit mamă pentru a treia oară, după ce a adus pe lume primul său copil cu Joaquim Valente.

Gisele și instructorul de jiu-jitsu au fost văzuți împreună în repetate rânduri după divorțul ei de Tom Brady, iar relația lor a devenit ulterior publică.

Venirea pe lume a celui de-al treilea copil a contribuit la noul ritm de viață adoptat de vedetă. Deși continuă să accepte anumite proiecte, Bundchen spune că își permite acum să fie mult mai selectivă și să pună familia înaintea carierei.

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