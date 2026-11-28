Lumea wrestlingului este în doliu după ce Bronson Reed, unul dintre sportivii cunoscuți ai companiei WWE, a murit la vârsta de 38 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentanții organizației, care au transmis că decesul a survenit în urma unor complicații medicale. Vestea vine la doar câteva săptămâni după ce luptătorul a suferit răni grave în timpul unui eveniment desfășurat în Arabia Saudită.

Pe numele său real Jermaine Haley, sportivul era originar din Adelaide, Australia, și avea o carieră în wrestling începută în 2007. A intrat în atenția publicului după ce a semnat cu WWE în 2019, iar unul dintre cele mai importante momente ale primei sale perioade în companie a fost câștigarea titlului NXT North American Championship, în 2021.

Ulterior, a părăsit organizația și a evoluat sub numele Jonah în New Japan Pro Wrestling și Impact Wrestling, înainte de a reveni în WWE, în 2022.

Bronson Reed a murit la 38 de ani

În 2024, Bronson Reed a câștigat competiția Andre the Giant Memorial Battle Royal, consolidându-și poziția în cadrul companiei. Ultima sa apariție a avut loc la evenimentul Crown Jewel, organizat pe 7 noiembrie, la Riad. În timpul confruntării, Oba Femi l-a aruncat de pe scenă, peste mai multe mese.

Potrivit informațiilor apărute, Bronson Reed ar fi suferit mai multe fracturi costale și o leziune la rinichi, fiind nevoit să rămână în Arabia Saudită pentru tratament. Ulterior, s-a întors în Statele Unite. WWE nu a precizat dacă aceste răni au avut vreo legătură cu problemele medicale care i-au provocat moartea.

„Jermaine a fost o personalitate remarcabilă în WWE, dar, mai presus de toate, a fost un om extraordinar, un familist devotat și un coleg îndrăgit. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către întreaga familie a lui Jermaine, inclusiv către soția sa însărcinată, Paige, fiica lor, precum și către prieteni, colegi și fani.”, au transmis reprezentanții WWE.

Dispariția sportivului a provocat un val de reacții în lumea wrestlingului. Mai mulți colegi și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de susținere familiei sale. Bronson Reed lasă în urmă o soție, Paige, care este însărcinată, și o fiică.

„Nu-mi vine să cred că este adevărat. Bronson a fost un om extraordinar, incredibil de bun. Sunt devastată pentru familia lui tânără. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către cei apropiați și către toți cei care l-au iubit. Nu este corect.”, a transmis Jackie Redmond. „Nu eram foarte apropiați, însă îl vedeam în fiecare zi la Centrul de Performanță. L-am urmărit cum a reușit să revină după accidentare și cum și-a transformat corpul cu ajutorul echipei medicale și al specialiștilor în pregătire fizică. A avut întotdeauna o atitudine pozitivă și l-am admirat foarte mult. Odihnească-se în pace un om extraordinar, care și-a urmat visul în ciuda tuturor obstacolelor.”, a scris și Lexis King

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