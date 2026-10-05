Fostul prinț Andrew a acționat poliția britanică în judecată după arestarea în dosarul Epstein. Ce contestă fratele Regelui Charles

Fostul prinț Andrew a acționat poliția britanică în judecată după arestarea în dosarul Epstein. Ce contestă fratele Regelui Charles
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Fostul prinț Andrew a acționat poliția britanică în judecată după arestarea în dosarul Epstein. Ce contestă fratele Regelui Charles
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Fostul prinț Andrew a declanșat o acțiune în instanță împotriva poliției britanice, la opt luni după ce a fost arestat în cadrul anchetei legate de documentele lui Jeffrey Epstein. Fratele Regelui Charles contestă legalitatea mandatelor care le-au permis anchetatorilor să-i percheziționeze locuințele.

Fostul Duce de York a cerut unui judecător să stabilească dacă acțiunile Thames Valley Police împotriva sa au fost legale, potrivit The Telegraph.

Andrew a inițiat o procedură legală în legătură cu mandatele de percheziție în baza cărora polițiștii au descins la locuința sa de pe domeniul Sandringham și la fosta sa reședință, Royal Lodge, din Windsor. Potrivit publicației britanice, este pentru prima dată când un membru al familiei regale contestă legalitatea unor proceduri penale îndreptate împotriva sa de la procesul Regelui Charles I, în 1649.

Sursa foto: Profimedia

Ce contestă Andrew în instanță

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat în februarie, chiar în ziua în care și-a sărbătorit aniversarea, la Marsh Farm, în Norfolk.

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El a fost dus la secția de poliție din Aylsham, unde a fost interogat timp de aproape 12 ore sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice. Ulterior, a fost eliberat, însă ancheta împotriva sa continuă.

Anchetatorii au petrecut mai multe zile percheziționând Marsh Farm și Royal Lodge și au ridicat documente și alte obiecte în cadrul investigației.

Avocații lui Andrew vor acum să fie analizată legalitatea mandatelor de percheziție, care au fost emise de un judecător în urma unei solicitări formulate de poliție.

O audiere urmează să aibă loc în această săptămână pentru a se stabili dacă anumite documente judiciare legate de această procedură pot fi făcute publice.

Sursa foto: Profimedia

De ce este anchetat fratele Regelui Charles

Arestarea a venit după publicarea unor documente din dosarele Epstein care ar sugera că Andrew ar fi transmis informații sensibile lui Jeffrey Epstein în perioada în care era reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț, între 2001 și 2011.

Potrivit acuzațiilor, Andrew i-ar fi trimis lui Epstein rapoarte despre vizitele efectuate în Hong Kong, Singapore, Vietnam și China, precum și o notă confidențială privind oportunitățile de investiții în provincia Helmand din Afganistan.

Fostul prinț este investigat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice. Ancheta ar întâmpina însă dificultăți după ce Departamentul american al Justiției ar fi refuzat să ofere autorităților britanice versiunile necenzurate ale documentelor Epstein.

În luna mai, Thames Valley Police a făcut apel la eventualele persoane care dețin informații să contacteze autoritățile.

Andrew este cel mai important membru al familiei regale britanice arestat în epoca modernă. Palatul Buckingham a susținut că Regele Charles nu a fost informat în avans despre arestarea fratelui său. La momentul respectiv, monarhul a transmis că „legea trebuie să-și urmeze cursul” și că situația trebuie investigată în mod complet și corect de autoritățile competente.

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