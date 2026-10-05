Pe ce dată vin primele ninsori din octombrie. Temperaturile pot coborî până la 0 grade Celsius

Pe ce dată vin primele ninsori din octombrie. Temperaturile pot coborî până la 0 grade Celsius
Ninsoare
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S-a aflat când va avea loc prima ninsoare în România! Meteorologii au anunțat o schimbare serioasă a vremii în următoarea perioadă. Temperaturile încep să piardă teren după zilele mai blânde de început de toamnă.

Primele semne ale schimbării ar putea apărea după 9 octombrie, când valorile termice încep să scadă. Înainte de răcire, în anumite regiuni mai sunt posibile temperaturi de aproximativ 17-20 de grade, după care aerul rece își va face simțită prezența tot mai serios.

Diferențele vor fi mai mari între zonele joase și cele montane. În timp ce la câmpie toamna poate continua cu temperaturi încă suportabile, la munte nopțile pot deveni deja surprinzător de reci.

Când va avea loc prima ninsoare

În jurul datei de 13 octombrie este posibil ca la munte ploaia să facă loc lapoviței și ninsorii. La altitudini ridicate, temperaturile pot coborî suficient de mult pentru ca precipitațiile să se transforme în fulgi, iar în unele zone să se depună chiar și zăpadă.

Prognozele indică pentru zonele montane maxime care pot coborî spre 8 grade Celsius, în timp ce noaptea temperaturile ar putea ajunge în apropierea pragului de îngheț. Asta înseamnă că cei care plănuiesc o escapadă la munte în acea perioadă ar putea avea parte de o surpriză: peisaj de toamnă la poalele muntelui și atmosferă aproape de iarnă la altitudine.

Ninsoare

Ninsoare

Răcirea nu s-ar opri neapărat la primul episod de ninsoare. În cazul în care temperaturile rămân suficient de scăzute și precipitațiile sunt consistente, în zonele montane înalte s-ar putea forma un strat de zăpadă.

Unele estimări indică posibilitatea unui strat local de până la aproximativ 10 centimetri, însă cantitatea exactă depinde de evoluția temperaturilor și a precipitațiilor. Cu cât altitudinea este mai mare, cu atât cresc șansele ca zăpada să rămână depusă.

Temperaturile pot coborî până la 0 grade

Dacă muntele poate primi primii fulgi, România nu se transformă peste noapte într-un decor de decembrie.

În zonele joase, temperaturile vor rămâne considerabil mai ridicate, iar vremea va păstra, în continuare, caracteristici de toamnă. Pot exista zile reci și perioade cu ploi, însă nu se pune problema unei instalări generale a iernii.

Partea care dă cele mai multe emoții este noaptea. La munte, temperaturile pot ajunge în jurul valorii de 0 grade Celsius, iar în anumite condiții senzația de frig poate fi accentuată de vânt.

Pentru turiștii care urcă la altitudine, diferența dintre o zi de început de octombrie și o noapte rece de munte poate fi uriașă.

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