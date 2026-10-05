Johnny Depp, de nerecunoscut în primul său film important la Hollywood după opt ani. Cum arată actorul în rolul lui Ebenezer Scrooge

Johnny Depp, de nerecunoscut în primul său film important la Hollywood după opt ani. Cum arată actorul în rolul lui Ebenezer Scrooge
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Sursa foto: Profimedia
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Johnny Depp revine într-o producție importantă de la Hollywood după o pauză de opt ani, iar actorul este de nerecunoscut în noul său rol. Depp, în vârstă de 63 de ani, îl interpretează pe Ebenezer Scrooge într-o nouă adaptare a celebrei povești „A Christmas Carol”, de Charles Dickens.

Paramount Pictures a lansat un nou trailer pentru „Ebenezer”, în care Johnny Depp apare aproape de nerecunoscut în rolul bătrânului morocănos care detestă Crăciunul, potrivit PEOPLE.

Filmul, regizat de Ti West, cunoscut pentru producții horror precum „X”, „Pearl” și „MaXXXine”, propune o versiune mai întunecată a poveștii publicate de Charles Dickens în 1843.

În imaginile din trailer, Scrooge este vizitat de spiritele Crăciunului, iar atmosfera este considerabil mai sumbră decât în multe dintre adaptările anterioare ale poveștii. Ian McKellen apare în rolul fantomei lui Jacob Marley, care îl avertizează pe Scrooge în legătură cu spiritele care urmează să-l viziteze.

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Johnny Depp revine la Hollywood după opt ani

„Ebenezer” marchează primul film al lui Johnny Depp lansat de un mare studio de la Hollywood după „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, apărut în 2018.

În ultimii ani, actorul nu a dispărut însă de pe marile ecrane. După procesul intens mediatizat cu fosta sa soție, Amber Heard, încheiat în 2022, Depp a jucat în producția franceză „Jeanne du Barry”, care a deschis Festivalul de Film de la Cannes în 2023. De asemenea, a revenit în spatele camerei pentru „Modi: Three Days on the Wing of Madness”, film pe care l-a regizat.

Sursa foto: Profimedia

Noua producție îl readuce însă într-un rol principal într-un proiect al unui mare studio american.

În luna iulie, Depp și-a surprins fanii când a apărut costumat în Ebenezer Scrooge la San Diego Comic-Con, în cadrul unui eveniment de promovare a filmului.

O sursă apropiată actorului declara atunci că proiectul a reprezentat pentru Depp „o oportunitate unică” și că actorul este încântat să interpreteze din nou un personaj care presupune o transformare amplă.

Sursa foto: Profimedia

Distribuție impresionantă pentru „Ebenezer”

Johnny Depp este însoțit de mai multe nume cunoscute. Din distribuție fac parte Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy și Tramell Tillman.

„Ebenezer” va ajunge în cinematografe pe 13 noiembrie 2026. Revenirea lui Depp la marile producții hollywoodiene nu se va opri aici. Actorul va juca și în thrillerul „Day Drinker”, alături de Penélope Cruz și Madelyn Cline. Filmul este programat să fie lansat în martie 2027.

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