Dan Negru a răbufnit înainte de România – Suedia: „Dacă vreți să vedeți de ce dispare performanța din sporturile românești”

Echipa Națională este pregătită să joace luni, 5 octombrie, împotriva Suediei. Meciul se va disputa pe Arena Națională din Capitală, iar printre cei care vor fi prezenți în tribune se numără și Dan Negru. Chiar și așa, el a lansat un atac dur în mediul online, cu doar câteva ore înainte de partidă.

Dan Negru a răbufnit înainte de România – Suedia. Celebrul prezentator TV a vorbit despre situația sportului românesc, în contextul în care echipa națională a pierdut deja trei meciuri importante.

Acesta este de părere că problemele nu țin doar de rezultate sau de antrenori, ci și de modul în care sunt instruite noile generații de fotbaliști. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Dan Negru a răbufnit înainte de România – Suedia

Prezentatorul TV a scris un mesaj ferm în mediul online cu doar câteva ore înainte de meciul dintre România – Suedia. Dan Negru a recunoscut că va fi prezent pe stadion, dar a ales să vorbească despre o problemă importantă: situația sportului românesc.

El susține că rezultatele slabe nu pot fi puse doar pe seama echipelor naționale, a jucătorilor sau a tacticilor antrenorilor, ci răspunsurile ar trebui căutate încă din perioada în care copiii încep să facă sport.

Totodată, el a făcut o precizare și cu privire la reclamele la alimente nesănătoase, despre care spune că au un rol esențial în lipsa activității fizice în rândul noilor generații de fotbaliști. Mai mult decât atât, în postarea sa a amintit că tatăl său a antrenat una dintre echipele din fotbalul județean.

„Totuși, mă duc la meci diseară. Tata a antrenat o echipă din campionatul județean, Mănușarul. Jucau fotbal din pasiune. Tata se amuza când îi auzea pe analiști și antrenori vorbind despre sisteme de joc. O prostie! Dacă fotbalistul pierde mingea, nicio tactică nu mai are sens. Ca să existe tactică, fotbalistul trebuie să țină mingea și să nu piardă duelul. Dacă vreți să vedeți de ce dispare performanța din sporturile românești, duceți-vă în școli! Când am fost ultima dată pe Arena Națională, în jurul meu erau copii dolofani, supraponderali. Copiii au coloana strâmbă din cauza ghiozdanelor, sunt prost hrăniți, sedentari și au părinți care le dau scutiri de la orele de sport. Generația mea, care bătea mingea toată ziua pe afară, e mai robustă decât puștii de azi. Sau, și mai simplu, uitați-vă la publicitatea din pauza meciurilor la televiziunile românești: băuturi îndulcite, snacksuri, burgeri, crenvurști…

În Marea Britanie, reclamele la alimente și băuturi considerate nesănătoase, cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr (HFSS), nu mai pot fi difuzate la televizor înainte de ora 21:00. E țara celui mai puternic campionat de fotbal din lume, Premier League. Noi îl avem pe cel mai jalnic: Super Liga. Și în țara lui Haaland, Norvegia, marketingul alimentelor nesănătoase e restrucționat de lege. Pentru că ei se gândesc la următoarele generații. Ai noștri, la următoarele alegeri”, a scris Dan Negru pe Facebook.

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