O știe o lume întreagă din „Harry Potter”! A născut la 35 de ani, acasă, și a făcut anunțul abia după trei săptămâni

Veste minunată pentru fanii celebrei serii „Harry Potter”! Bonnie Wright, actrița care a cucerit milioane de telespectatori în rolul lui Ginny Weasley, sora lui Ron și viitoarea soție a lui Harry Potter, a devenit mamă pentru a doua oară, la 35 de ani. Vedeta britanică și soțul ei, Andrew Lococo, au întâmpinat venirea pe lume a încă unui băiețel, iar actrița a dezvăluit că a ales să nască acasă, la fel ca în cazul primului copil. Anunțul a fost făcut pe 17 octombrie 2026, la aproape trei săptămâni după naștere, iar numele ales pentru micuț are o semnificație aparte, inspirată din natură.

Bonnie Wright a născut acasă! Cum îl cheamă pe cel de-al doilea copil al actriței din „Harry Potter”

Bonnie Wright, cunoscută publicului din întreaga lume pentru interpretarea personajului Ginny Weasley în franciza cinematografică „Harry Potter”, traversează una dintre cele mai fericite perioade ale vieții sale, după ce a devenit mamă pentru a doua oară alături de soțul ei, Andrew Lococo.

Actrița în vârstă de 35 de ani a anunțat sâmbătă, 17 octombrie 2026, printr-o postare pe Instagram, că a adus pe lume un băiețel pe 28 septembrie, dezvăluind atât numele copilului, cât și faptul că nașterea a avut loc în propria locuință.

Micuțul a primit numele Aster Sky Wright Lococo, o alegere care reflectă legătura actriței cu natura, dar și preferința sa pentru numele cu semnificații poetice. Aster este numele unei flori ale cărei petale amintesc de forma unei stele, în timp ce „Sky” înseamnă „cer” în limba engleză.

„Faceți cunoștință cu fiul nostru, Aster Sky Wright Lococo, născut acasă pe 28 septembrie. L-am numit după floarea în formă de stea”, a scris Bonnie Wright în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Actrița a povestit că noul membru al familiei a fost primit cu multă afecțiune de fratele său mai mare, Elio, care are trei ani, iar bucuria de a-și vedea cei doi copii împreună a emoționat-o profund.

„Micuța noastră stea a fost copleșită de iubirea fratelui său mai mare, Elio. Îți mulțumesc, Universule, pentru băieții mei minunați și plini de iubire!”, a adăugat vedeta.

Actrița anunțase sarcina în aprilie. Imaginea cu fiul ei și burtica de gravidă

Bonnie Wright dezvăluise încă din aprilie 2026 că este însărcinată cu al doilea copil, printr-o fotografie emoționantă publicată pe Instagram, în care apărea alături de primul său băiețel, Elio.

În imagine, copilul stătea întins pe mama sa, în timp ce burtica de gravidă a actriței se putea observa sub tricou, iar mesajul care însoțea fotografia anunța că familia urma să se mărească în toamna acestui an.

„Doi bebeluși în brațele mele. Al doilea nostru mic pământean ni se va alătura în această toamnă!”, scria actrița la momentul respectiv.

Anunțul a atras atenția admiratorilor care au urmărit-o încă din copilărie în filmele „Harry Potter”, deoarece Bonnie Wright a crescut practic sub ochii publicului, trecând de la rolul adolescentei îndrăgostite de Harry Potter la viața de familie și la experiențele maternității.

Departe de agitația marilor producții cinematografice, vedeta a ales să împărtășească în ultimii ani tot mai multe momente din viața personală, vorbind despre sarcină, naștere, creșterea copiilor și schimbările pe care le presupune rolul de mamă.

„A doua sarcină este cu totul diferită!” Bonnie Wright a povestit prin ce a trecut

În luna mai, actrița a publicat un mesaj sincer despre dificultățile celei de-a doua sarcini, explicând că experiența a fost diferită de prima, mai ales pentru că trebuia să aibă grijă de un copil mic în timp ce organismul său trecea prin transformările specifice unei noi sarcini.

Bonnie Wright a recunoscut că s-a confruntat cu greață, amețeli și fluctuații ale nivelului de energie, dar și cu sentimentul că atenția sa era împărțită permanent între nevoile fiului său și dezvoltarea bebelușului pe care îl purta în pântece.

„A doua sarcină este cu siguranță diferită. Energia mea este trasă într-o direcție de copilul meu mic și în cealaltă de faptul că în corpul meu se formează organe minuscule. Cantitatea de sânge care circulă prin corpul meu se dublează. Am grețuri sau amețeli”, mărturisea actrița.

Vedeta a vorbit și despre latura emoțională a sarcinii, descriind dorința de a construi o legătură cu copilul încă înainte de naștere și sentimentul de necunoscut care însoțește această perioadă.

„Caut o conexiune. Aștept să se conecteze cu mine, să-mi arate cine sunt și cine mă ajută să devin. Totul este necunoscut. O descoperire treptată. O călătorie fără sfârșit”, a continuat Bonnie Wright.

Bonnie Wright și Andrew Lococo s-au căsătorit în 2022. Primul lor copil s-a născut tot acasă

Bonnie Wright și Andrew Lococo s-au căsătorit în martie 2022, iar un an și jumătate mai târziu au devenit părinți pentru prima dată, odată cu nașterea fiului lor, Elio Ocean Wright Lococo, pe 19 septembrie 2023.

La fel ca în cazul celui de-al doilea copil, actrița a ales atunci să nască acasă, iar anunțul făcut după venirea pe lume a lui Elio a fost însoțit de un mesaj plin de emoție și recunoștință pentru persoanele care au sprijinit-o pe parcursul experienței.

„Faceți cunoștință cu Elio Ocean Wright Lococo, născut acasă marți, 19 septembrie. Suntem cu toții sănătoși și fericiți. Andrew și cu mine suntem îndrăgostiți până peste cap de soarele nostru! Suntem atât de recunoscători echipei care ne-a asistat la naștere, care ne-a ținut de mână pe tot parcursul experienței și a transformat această călătorie într-una atât de frumoasă și plină de descoperiri”, declara actrița în 2023.

Bonnie Wright descria atunci nașterea drept una dintre cele mai intense experiențe prin care poate trece o femeie, iar soțului său îi mulțumea pentru sprijinul necondiționat oferit în timpul travaliului.

„Nașterea este cea mai nebunească experiență”, spunea actrița, adăugând că Andrew Lococo a fost „stânca” ei în acele momente.

„M-am agățat de tine atât de strâns, iar tu nu ai ezitat nicio clipă. Elio are cel mai tandru și iubitor tată”, îi transmitea ea partenerului său.

Nașterea celui de-al doilea băiețel, tot în propria locuință, reprezintă astfel o continuare a experienței prin care cuplul trecuse deja în 2023, iar cei doi copii poartă nume inspirate din elemente ale naturii: Elio Ocean și Aster Sky.

Ce condiție le pune Bonnie Wright copiilor înainte să vadă filmele „Harry Potter”

Deși este cunoscută în întreaga lume pentru rolul lui Ginny Weasley, Bonnie Wright nu intenționează să le impună copiilor săi pasiunea pentru universul magic creat de J.K. Rowling, însă își dorește ca aceștia să descopere la un moment dat poveștile care au făcut-o celebră.

Într-un interviu acordat revistei Us Weekly în septembrie 2024, actrița a explicat că speră să-i citească fiului său cărțile „Harry Potter” și că preferă ca acesta să descopere mai întâi poveștile în varianta literară, înainte de a urmări adaptările cinematografice.

„Nu pot să-l oblig, desigur, dar cu siguranță îl voi încuraja să citească. Sper să-i citesc eu cărțile, însă voi avea grijă să le citim înainte de a vedea filmele”, declara Bonnie Wright.

Actrița a explicat că și-ar dori să transforme această experiență într-o activitate de familie, în care fiecare volum să fie citit înainte de vizionarea filmului corespunzător, astfel încât copiii să se bucure mai întâi de lumea construită prin imaginație.

„Am putea să citim o carte și apoi să vedem filmul. Dar cu siguranță vreau să trecem mai întâi prin cărți. Îmi amintesc și că eu am crescut ascultând cărțile audio, așa că poate și acestea ar fi o idee frumoasă”, a adăugat vedeta.

Pentru fanii seriei „Harry Potter”, imaginea lui Ginny Weasley devenită mamă a doi băieței reprezintă o transformare emoționantă, mai ales că actrița a debutat în celebra franciză la o vârstă fragedă, iar personajul său a evoluat de-a lungul filmelor până la povestea de dragoste cu Harry Potter.

Acum, la 35 de ani, Bonnie Wright se bucură de viața de familie alături de Andrew Lococo și de cei doi fii ai lor, Elio și Aster, iar vestea celei de-a doua nașteri marchează un nou capitol pentru actrița care a rămas, în memoria unei generații întregi, simpatica roșcată din familia Weasley.

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