Salariu de 2.500 de euro, cazare și masă gratis în Antarctica. Ce trebuie să accepți pentru job

Iubitorii de animale ar putea spune că tocmai au descoperit meseria ideală. Se oferă un salariu de 2.500 de euro, cazare și masă inclusă, celor dispuși să lucreze în Antarctica, să supravegheze pinguinii și să întâmpine turiștii. Care sunt condițiile pentru a obține acest job.

Fundația britanică UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) lansează din nou un anunț de recrutare pentru unul dintre cele mai deosebite locuri de muncă de pe planetă: petrecerea verii antarctice la Port Lockroy, în Antarctica, unde se ocupă de primirea turiștilor, ștampilarea cărților poștale și efectuarea recensămintelor de pinguini. În fiecare an, fundația selectează o echipă mică, formată din patru sau cinci persoane.

Cea mai importantă activitate este supravegherea pinguinilor

Cea mai importantă activitate constă în monitorizarea coloniei de pinguini Gentoo de pe insulă, care numără aproximativ 1.000 de exemplare și este stabilită acolo de mai bine de 30 de ani. Acest program de monitorizare este derulat în mod continuu din 1996 de către British Antarctic Survey (BAS), institutul național de cercetare polară al Regatului Unit, cu scopul de a măsura succesul reproductiv al păsărilor și impactul turismului.

Protocolul are ca scop perturbarea animalelor cât mai puțin posibil. În primele câteva săptămâni, personalul își limitează deplasările la anumite zone ale coloniei. Când aproximativ 95% dintre cuiburi conțin ouă, întreaga echipă inspectează insula pentru a efectua un recensământ general. În decembrie 2024, au fost numărate 571 de cuiburi și 938 de ouă. La sfârșitul sezonului, numărătoarea se repetă cu puii deja grupați în creșe, iar numărătoarele ulterioare sunt efectuate până când două cifre consecutive prezintă o diferență mai mică de 10%.

Destinația este Insula Goudier, din Arhipelagul Palmer, o bucată de stâncă și gheață de mărimea unui teren de fotbal. Aici se află Port Lockroy, o bază militară britanică fondată în 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca parte a Operațiunii Tabarin. A fost abandonată în 1962 și restaurată trei decenii mai târziu. Astăzi este un sit istoric și un monument protejat în temeiul Tratatului Antarctic.

Locul găzduiește un mic muzeu, un magazin de suveniruri și Poșta Pinguinilor — cea mai sudică poștă din lume, care funcționează și în prezent. Între noiembrie și martie, aceasta primește mii de vizitatori (între 10.000 și 18.000, potrivit unor surse) care sosesc cu nave de croazieră de expediție. Echipa îi întâmpină, le explică istoria bazei, se ocupă de magazinul de suveniruri și sortează și ștampilează manual peste 80.000 de cărți poștale în fiecare sezon.

Cum sunt selectați candidații la job

Nu există o limită maximă de vârstă (candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani) și nici nu este necesară o pregătire științifică. Cu toate acestea, este necesară o condiție fizică excelentă, întrucât sarcinile zilnice includ curățarea zăpezii cu lopata, descărcarea bărcilor pe stânci alunecoase și transportul cutiilor de 15 kilograme. Fumatul este interzis. În plus, trebuie să aveți reședința în Regatul Unit și să dețineți un permis de muncă valabil pentru această țară. Următoarea perioadă de înscrieri se va deschide pe site-ul oficial al UKAHT la începutul anului viitor, notează Forbes.es.

Meseria fără studii speciale care îți poate aduce peste 3.500 de euro pe lună în Germania. În România, salariul este mult mai mic

Cât costă să faci școala de dominatoare ca Nattasha Black de la Insula Iubirii? Doar biciul e 300 de lire