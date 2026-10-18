ANM a emis o nouă avertizare cod galben. Ploile și vântul puternic lovesc România

ANM a emis o nouă avertizare cod galben. Ploile și vântul puternic lovesc România
ANM a actualizat prognoza meteo/ sursă foto: social media
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. A fost emis un cod galben de ploi și temperaturi scăzute în Moldova, Dobrogea, Transilvania și estul Munteniei. Ninsorile vor continua să cadă în zona de munte la altitudini mari. 

ANM a emis un cod galben de vreme instabilă în România, ploi și vreme rece valabil până marți, 20 octombrie, ora 02:00. Se anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini de peste 2.000 de metri.

Cod galben de vreme rea în România/ sursă foto: ANM

Cod galben de vreme rece în România

În Moldova și Dobrogea vântul va sufla cu viteze în general de până la 60 de km/h. În sudul Banatului și vestul Olteniei sunt așteptate rafale de vânt de 40-45 km/h. La munte, în special în zonele înalte a Munților Banatului și Carpațiilor Meridionali și de Curbură vântul va avea rafale de 70-90 km/h.

De asemenea, în zona de munte, la altitudini de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare. În masivele Bucegi și Făgăraș se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 10–20 de centimetri.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea, cu viteze în general de 45…60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40…45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h.

Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp. La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10…20 cm”, se arată în atenționarea publicată de ANM.

În București, valorile termice vor crește ușor și se vor apropia de cele specifice datei din calendar. Temperatura maximă nu va trece de 17 grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între 8-9 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros. Noaptea sunt așteptate ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Luni, 19 octombrie, mxima va ruca până la 18-19 grade Celsius, va ploua slab, cu acumulări de 205 litri pe metru pătrat și, izolat de peste 8 litri pe metru pătrat.

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