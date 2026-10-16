Ninge ca în mijlocul iernii în România! Orașul în care s-a depus deja strat de zăpădă

Ninge ca în mijlocul iernii în România! Orașul în care s-a depus deja strat de zăpădă
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A nins ca în povești în Poiana Brașov/ sursă foto: Facebook
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Vești bune pentru turiștii care pleacă la munte în acest weekend, după ce primul strat de zăpadă s-a așternut deja în Masivul Postăvaru. În mediul online au fost distribuite primele imagini cu stratul consistent de nea care s-a depus. 

În noaptea de joi spre vineri (15-16 octombrie), iarna și-a făcut debutul oficial în Poiana Brașov. A nins ca în mijlocul iernii în Masivul Postăvaru, la peste 1.700 de metri altitudine, iar imaginile spectaculoase cu stratul de zăpadă așternut au fost distribuite în mediul online. Ninsoarea abundentă a fost însoțită de viscol puternic și temperaturi negative.

În perioada 14-16 octombrie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea valabilă pentru mai multe zone din România. Sunt așteptate perioade de viscol, iar în zonele montane sunt așteptate lapoviță și ninsori. În zona montană înaltă, în general de peste 1.500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare – cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, unde vântul va sufla cu rafale de 60-80 km/h.  De asemenea, ANM anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe tot intervalul se va depune un strat de zăpadă în general de 5-15 cm.

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Prima ninsoare de la Poiana Brașov/ sursă foto: Facebook @Predeal

Prognoză meteo ANM pentru perioada 18-25 octombrie

În următoare săptămână, până pe 25 octombrie, ANM a emis o tendință de răcire treptată, însoțită de episoade cu ploi în majoritatea regiunilor. În Banat și Crișana, valorile maxime se vor situa în jurul valorilor de 18-19 grade Celsius și minime de doar 4-5 grade.

În Transilvania, maximele vor ajunge la 13 grade Celsius, cu minime nocturne care vor atinge 2 grade Celsius. Probabilitatea de ploi rămâne ridicată pe tot parcursul intervalului.  În Maramureș, mediile diurne nu vor trece de 14 grade Celsius, iar ploile se vor intensifica.

În Moldova, maximele din termometru nu vor trece de 13 grade Celsius, iar minimele ajung la 4-5 grade. În Dobrogea, schimbările de temeperatură se vor resimți mai accentuat. Se vor înregistrat temperaturi maxime de până la 13 grade și minime de 8-9 grade Celsius. În Muntenia și Oltenia, temperaturile se vor stabiliza între 14-16 grade Celsius, iar minimele vor oscila între 5-6 grade Celsius.

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