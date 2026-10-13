Alertă meteo în România! Două coduri galbene de vânt în mai multe regiuni din țară

România se pregătește pentru o schimbare semnificativă a vremii, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 13 octombrie 2026, mai multe avertizări și informări meteorologice. Temperaturile vor scădea, vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni ale țării, iar la altitudini mari sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Schimbarea condițiilor meteorologice va fi resimțită începând de marți, când vântul va deveni mai puternic în anumite regiuni, iar vremea va căpăta un aspect specific unei perioade mai reci decât cea obișnuită pentru mijlocul lunii octombrie. Fenomenele vor continua și miercuri, 14 octombrie, când rafalele vor putea atinge viteze de până la 70 km/h în zonele aflate sub avertizare.

Primul Cod galben de vânt este valabil până miercuri dimineață

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă de marți, 13 octombrie, de la ora 10:00, până miercuri, 14 octombrie, la ora 18:00. În acest interval, temperaturile și condițiile atmosferice vor indica o răcire a vremii, iar intensificările vântului vor afecta mai multe zone ale României.

Cele mai mari viteze ale rafalelor sunt prognozate în regiunile montane, în special în zonele înalte ale Munților Banatului, Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură. Aici, vântul va putea atinge viteze de 60-80 km/h, ceea ce va determina condiții meteorologice dificile, mai ales la altitudini mari.

Intensificări ale vântului sunt așteptate și în Dobrogea, în jumătatea sudică a Moldovei și în estul Munteniei. În aceste regiuni, rafalele vor ajunge, în general, la 45-55 km/h. De asemenea, pe parcursul zilei de marți, vântul se va intensifica local în Banat și Crișana, unde sunt estimate viteze de 35-45 km/h.

Un nou Cod galben intră în vigoare miercuri. Ce regiuni vor fi afectate

A doua avertizare Cod galben va fi activă miercuri, 14 octombrie, în intervalul orar 10:00-18:00. De această dată, aria vizată va cuprinde sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar intensificările vântului vor continua să fie principalul fenomen meteorologic pentru care a fost emisă avertizarea. Astfel, Dobrogea se va afla sub atenționare pe parcursul ambelor intervale, în timp ce miercuri fenomenele vor viza și alte regiuni din sudul și estul țării.

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