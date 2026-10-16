Iarna a venit puternic în România. Autoritățile au intervenit pe Transfăgărășan

Iarna își face simțită prezența în zonele montane. Pe Transfăgărășan a nins puternic, iar autoritățile au intervenit cu utilaje pentru ca drumul să poată fi folosit de șoferi. Cei care circulă în această perioadă în zonele înzăpezite sunt sfătuiți să fie bine pregătiți.

În ultimele zile vremea s-a schimbat radical. Temperaturile au scăzut brusc, iar în unele zone ale țării termometrele au arătat valori cu minus. Precipitațiile au fost prezente, dar mai ales în zonele montane, acolo unde a nins ca în basme. Pe Transfăgărășan deja au intervenit autoritățile cu echipaje pentru ca drumul să poată fi folosit, iar reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București au anunțat că ninge și în zona înaltă a județului Argeș. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iarna a venit puternic în România

Pe Transfăgărășan este deja a doua oară când ninge toamna aceasta. Drumarii au intervenit imediat cu utilaje de dezăpezire pentru a le permite șoferilor să circule pe DN 7C. De asemenea, în zona înaltă a Argeșului, echipajele de intervenție au acționat cu utilaje dotate cu lamă și au răspândit material antiderapant.

Potrivit reprezentanților Secției de Drumuri Naționale Pitești, ninsoarea a fost semnalată pe tronsonul cuprins între kilometrii 109 și 116. Fulgii de zăpadă au fost chiar mari și a nins la fel ca în toiul iernii.

Drumarii îi avertizează pe șoferi

În urma ninsorilor, drumarii îi atenționează pe șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan să fie pregătiți pentru condiții de iarnă. Totodată, autoritățile îi avertizează și cu privire la viteză, care trebuie adaptată la starea drumului.

„Dacă urcaţi pe Transfăgărăşan, nu plecaţi la drum fără să vă echipaţi corespunzător pentru iarnă! Adaptaţi viteza la starea carosabilului, păstraţi distanţa de siguranţă şi circulaţi cu maximă prudenţă. La munte, vremea se poate schimba în câteva minute”, spun drumarii.

Nu doar pe Transfăgărășan a nins. Acum câteva zile, turiștii au avut parte de prima ninsoare la Bâlea Lac. Joi, la ora 20:00, s-au înregistrat minus 2,4 grade Celsius, iar vântul sufla cu aproximativ 29 de kilometri pe oră.

Valorile termice sunt și în acest moment neobișnuite pentru perioada în care ne aflăm. În mare parte din țară, ploile sunt prezente, iar la munte, la altitudini mari, continuă să fie vreme de iarnă.

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