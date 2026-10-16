Iarna a venit puternic în România. Autoritățile au intervenit pe Transfăgărășan

Ninsoare Transfăgărășan și Poiana Brașov/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Iarna își face simțită prezența în zonele montane. Pe Transfăgărășan a nins puternic, iar autoritățile au intervenit cu utilaje pentru ca drumul să poată fi folosit de șoferi. Cei care circulă în această perioadă în zonele înzăpezite sunt sfătuiți să fie bine pregătiți. 

În ultimele zile vremea s-a schimbat radical. Temperaturile au scăzut brusc, iar în unele zone ale țării termometrele au arătat valori cu minus. Precipitațiile au fost prezente, dar mai ales în zonele montane, acolo unde a nins ca în basme. Pe Transfăgărășan deja au intervenit autoritățile cu echipaje pentru ca drumul să poată fi folosit, iar reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București au anunțat că ninge și în zona înaltă a județului Argeș. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iarna a venit puternic în România

Pe Transfăgărășan este deja a doua oară când ninge toamna aceasta. Drumarii au intervenit imediat cu utilaje de dezăpezire pentru a le permite șoferilor să circule pe DN 7C. De asemenea, în zona înaltă a Argeșului, echipajele de intervenție au acționat cu utilaje dotate cu lamă și au răspândit material antiderapant.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Potrivit reprezentanților Secției de Drumuri Naționale Pitești, ninsoarea a fost semnalată pe tronsonul cuprins între kilometrii 109 și 116. Fulgii de zăpadă au fost chiar mari și a nins la fel ca în toiul iernii.

Ninsoare Transfăgărășan/ sursa foto: DRDP București

Ninsoare Transfăgărășan/ sursa foto: DRDP București

Drumarii îi avertizează pe șoferi

În urma ninsorilor, drumarii îi atenționează pe șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan să fie pregătiți pentru condiții de iarnă. Totodată, autoritățile îi avertizează și cu privire la viteză, care trebuie adaptată la starea drumului.

„Dacă urcaţi pe Transfăgărăşan, nu plecaţi la drum fără să vă echipaţi corespunzător pentru iarnă! Adaptaţi viteza la starea carosabilului, păstraţi distanţa de siguranţă şi circulaţi cu maximă prudenţă. La munte, vremea se poate schimba în câteva minute”, spun drumarii.

Nu doar pe Transfăgărășan a nins. Acum câteva zile, turiștii au avut parte de prima ninsoare la Bâlea Lac. Joi, la ora 20:00, s-au înregistrat minus 2,4 grade Celsius, iar vântul sufla cu aproximativ 29 de kilometri pe oră.

Valorile termice sunt și în acest moment neobișnuite pentru perioada în care ne aflăm. În mare parte din țară, ploile sunt prezente, iar la munte, la altitudini mari, continuă să fie vreme de iarnă.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 16 octombrie 2026. Octombrie ne arată colții! Zăpadă de până la 5 centimetri, vânt de 80 km/h și ploi în aproape toată țara

ANM a actualizat prognoza meteo. Care sunt zonele în care va ninge

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
Scene de groază în Covasna! O mamă, atacată de urs sub privirile copilului său, în drum spre școală
Scene de groază în Covasna! O mamă, atacată de urs sub privirile copilului său, în drum spre școală
Șoferul implicat în accidentul cumplit din Craiova a murit. Tânărul în vârstă de 20 de ani a intrat pe contrasens și a lovit un autobuz
Șoferul implicat în accidentul cumplit din Craiova a murit. Tânărul în vârstă de 20 de ani a intrat pe contrasens și a lovit un autobuz
Tânăra de 20 de ani din Constanța, reținută după mai multe atacuri. Verdictul medicilor schimbă situația
Tânăra de 20 de ani din Constanța, reținută după mai multe atacuri. Verdictul medicilor schimbă situația
Familia lui Mario Berinde, în mijlocul unui scandal uriaș! Bunica și sora adolescentului și-au aruncat acuzații dure
Familia lui Mario Berinde, în mijlocul unui scandal uriaș! Bunica și sora adolescentului și-au aruncat acuzații dure
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Mediafax
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Mașina lui Elon Musk sfidează gravitația! Noul Tesla Roadster sare peste vehicule, se răsucește în aer și promite un spectacol incredibil
Mediafax
Mașina lui Elon Musk sfidează gravitația! Noul Tesla Roadster sare peste vehicule, se răsucește în aer și promite un spectacol incredibil
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță
Click.ro
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump face o afirmație controversată despre „toaletele” din China. Ce îi răspunde Beijingul
Digi24
Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump face o afirmație controversată despre „toaletele” din China. Ce îi răspunde Beijingul
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
go4it.ro
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.