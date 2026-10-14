ANM a actualizat prognoza meteo. Care sunt zonele în care va ninge

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru perioada miercuri – vineri (14 – 16 octombrie). La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații și ninsori.

În Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat de zăpadă de până la 15 centrimetri. Avertizarea de vreme rea a intrat în vigoare miercuri, 14 octombrie, de la ora 10:00 și este valabilă până vineri, 16 octombrie, ora 18:00.

Cod galben de vreme rea în România

Miercuri, 14 octombrie, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei, în estul Munteniei și, izolat, în sudul Banatului. Potrivit ANM, vântul va sufla cu viteze de 45-55 km/h. La munte sunt așteptate precipitații mixte.

La munte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va fi mai puternic, cu rafale de 60-80 km/h. La altitudini de peste 1.500 de metri se vor înregistra lapovită și ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 5-15 centimetri. Joi și vineri (15-16 octombrie), vântul va continua să sufle cu putere în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Rafalele vor avea viteze de până la 40-50 km/h.

Meteorologii nu anunță ninsori generalizate în localitățile de la munte, ci precipitații mixte la altitudini mari. Stratul de zăpadă de până la 15 centimetri este estimat pentru zonele montane înalte, nu pentru toate stațiunile montane.

ANM: Prognoză meteo pentru București

Miercuri, 14 octombrie, vremea rămâne mai rece decât în mod normal pentru această dată în București. Vântul va sufla slab până la moderat, iar cerul va avea unele înnorări. Temperatura maximă va fi între 16-17 grade Celsius, iar minima va ajunge până la 5-6 grade Celsius.

Joi, 15 octombrie, cerul va fi temporar noros și va ploua slab, trecător, mai ales seara, iar dimineața sunt posibile condiții de ceață. Maxima va fi de 16-18 grade Celsius, în timp ce minima va ajunge între 5-7 grade Celsius. Vineri, 16 ocrombrie, temperaturile înregistrează o nouă scădere. Maximele vor coborî la 14-15 grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat.

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