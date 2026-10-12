Trei județe, sub avertizare de cod portocaliu! Meteorologii anunță ploi și rafale de până la 70 km/h

Trei județe, sub avertizare de cod portocaliu! Meteorologii anunță ploi și rafale de până la 70 km/h
Cod portocaliu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Meteorologii au anunțat că vremea se schimbă radical. Trei județe se vor afla sub avertizare de cod portocaliu. Specialiștii spun că urmează ploi și rafale de până la 70 km/h. 

Mai multe localități din județele Suceava, Mureș și Harghita se vor afla sub avertizare de cod portocaliu de vreme severă. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie. Totodată, specialiștii spun că rafalele pot atinge până la 70 km/h, iar cantitățile acumulate de apă vor fi de aproximativ 20-30 l/mp.

Trei județe, sub avertizare de cod portocaliu

Meteorologii au emis un cod portocaliu de vijelii în județul Suceava. Avertizarea este valabilă în intervalul 20:25-21:25 și vizează localitățile Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Breaza și Ciocănești.

De asemenea, în aceste zone sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, dar și descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului de 55-70 km/h care pot lua aspect de vijelie.

Județele Mureș și Harghita sunt și ele vizate de codul portocaliu, în intervalul 20:15-21:20. În Mureș, localitățile afectate sunt Sovata, Ibănești, Ghindari și Stânceni.

Totodată, în județul Harghita, avertizarea vizează Toplița, Praid, Remetea, Corund, Joseni, Suseni, Ciumani, Lupeni, Atid, Gălăuțaș, Subcetate și Vărșag. În aceste zone, meteorologii anunță ploi torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului de 55-70 km/h.

Locul din România unde a nins în octombrie 2026

Bâlea Lac/ sursa foto: Facebook

Bâlea Lac/ sursa foto: Facebook

Vremea s-a schimbat radical în ultimele două zile. După ce în Lunca Dunării s-au înregistrat temperaturi de 32 de grade Celsius, la Bâlea Lac a nins. Oamenii s-au bucurat de precipitații sub formă de lapoviță, care ulterior s-au transformat în ninsoare. Maxima nu a trecut în timpul zilei de 4-5 grade Celsius, iar spre seară, termometrele au înregistrat o minimă de 2 grade Celsius.

Nu este prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. În luna septembrie au căzut primii fulgi din 2026. Meteorologii spun că vremea se va menține rece, iar la mijlocul săptămânii temperaturile vor fi cele obișnuite pentru această perioadă, dar sunt așteptate din nou precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare slabă. Totodată, în cea mai mare parte a țării, ploile vor fi nelipsite, la fel și temperaturile ușor scăzute.

VEZI ȘI: Se strică vremea în România! ANM anunță cod galben de ploi torențiale, vânt și temperaturi scăzute. Zonele vizate

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