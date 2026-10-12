Locul din România unde a nins în octombrie. Termometrele au arătat minim 2 grade Celsius

În ultimele zile, România s-a confruntat cu o răcire bruscă. De la maxime de vară, în unele zone ale țării termometrele nu au arătat mai mult de 2 grade Celsius. În plus, există un loc în care a nins ca în povești, chiar aproape de mijlocul lunii octombrie.

Duminică, 11 octombrie, în Lunca Dunării, maxima a ajuns la 32 de grade Celsius, o temperatură neobișnuită pentru această perioadă. La o zi distanță, la polul opus, avem Bâlea Lac, acolo unde termometrele au arătat luni, 12 octombrie, nu mai mult de 2 grade Celsius. În plus, precipitațiile sub formă de ploaie au cuprins aproape toată țara, însă la Bâlea Lac, picăturile de ploaie s-au transformat rapid în ninsoare.

Locul din România unde a nins în octombrie

La Bâlea Lac, oamenii au avut parte de ninsoare. La peste 2.000 de metri altitudine s-au semnalat precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare slabă. Astfel, versanții și platoul au fost acoperiți de un strat subțire de zăpadă.

Ușor-ușor, la cotele înalte, se instalează iarna. Mai mult decât atât, termometrele au atins pe parcursul zilei valori de 4-5 grade Celsius, în timp ce la lăsarea serii s-a înregistrat o minimă de 2 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarea perioadă la Bâlea Lac

Meteorologii au anunțat că în următoarea perioadă, pe timpul nopții se vor înregistra temperaturi sub pragul înghețului. Astfel, se așteaptă valori de minus 4 grade Celsius marți noaptea și minus 2 grade în noaptea de miercuri spre joi. De asemenea, pe timpul zilei temperaturile vor rămâne destul de scăzute, cu doar un grad marți și 3 grade miercuri. În plus, spre mijlocul săptămânii se vor instala din nou precipitațiile mixte, însă cantitățile rămân momentan incerte.

Pe de altă parte, traficul rutier pe Transfăgărășan se desfășoară în condiții normale, dar șoferii trebuie să fie prudenți din cauza riscului ridicat de formare a poleiului pe carosabil, mai ales în zonele umbrite și pe serpentine. Un alt aspect important de menționat este că tronsonul de altitudine rămâne deschis până pe data de 1 noiembrie, ulterior urmând să se închidă oficial pentru sezonul rece. În continuare, în cea mai mare parte a țării, precipitațiile sub formă de ploaie sunt nelipsite, iar temperaturile rămân în ușoară scădere.

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