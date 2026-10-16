Prognoza meteo azi, 16 octombrie 2026. Octombrie ne arată colții! Zăpadă de până la 5 centimetri, vânt de 80 km/h și ploi în aproape toată țara

România se pregătește pentru o zi de toamnă rece, cu temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă, ploi slabe în majoritatea regiunilor și primele semne ale iernii la altitudini mari. Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 16 octombrie, ora 09:00 – 17 octombrie, ora 09:00, vremea va fi caracterizată de înnorări temporare, precipitații locale și intensificări ale vântului, în special în estul și sud-estul țării. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 2–5 centimetri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -1 grad. Nici Capitala nu scapă de răcire, meteorologii anunțând cel mult 14–15 grade și ploi slabe pe parcursul zilei.

Vremea în România

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii octombrie, iar scăderea temperaturilor se va resimți în toate regiunile țării. Cerul va prezenta înnorări temporare și va ploua slab, local, în majoritatea zonelor, cantitățile de apă urmând să fie în general cuprinse între 2 și 6 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a teritoriului, însă în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor exista perioade în care rafalele vor atinge viteze de 40–50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va fi considerabil mai puternic, cu rafale de 60–80 km/h.

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 8 și 17 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor coborî până la -1 grad în cele mai reci zone. Cele mai ridicate temperaturi minime, de până la 9 grade, se vor înregistra pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață, ceea ce poate reduce vizibilitatea pe anumite drumuri.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului, cu cer temporar noros și posibilitatea apariției ploilor slabe. În Maramureș, Crișana și Banat, condițiile meteorologice se vor încadra în tabloul general al răcirii anunțate la nivel național, iar perioadele cu înnorări vor alterna cu intervale în care cerul va fi mai puțin acoperit.

Temperaturile vor rămâne sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, în condițiile în care maximele la nivelul întregii țări vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera va deveni mai rece, iar în zonele joase și în depresiunile din nord nu este exclusă apariția ceții, pe arii restrânse.

Vântul va sufla în general slab și moderat, fără ca prognoza să indice pentru aceste regiuni intensificările mai puternice anunțate în estul țării și la munte.

Vremea în sudul și sud-estul României

În Muntenia, vremea se va răci, iar cerul va avea înnorări temporare, cu posibilitatea unor ploi slabe în mai multe zone. Valorile termice vor fi sub cele obișnuite pentru această dată, astfel că atmosfera va fi mai degrabă specifică unei perioade avansate de toamnă.

În estul Munteniei, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze care pot ajunge la 40–50 km/h. Aceste rafale vor accentua senzația de frig, în special în spațiile deschise și în zonele unde cerul va rămâne acoperit.

Precipitațiile vor fi în general slabe, cantitățile estimate la nivel național fiind de 2–6 litri pe metru pătrat. Pe timpul nopții, temperaturile vor continua să scadă, iar local pot apărea condiții de ceață.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și în sud-vestul României, ziua de 16 octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în condițiile unei vremi schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea apariției unor ploi slabe.

Vântul va sufla în general slab și moderat, iar precipitațiile nu sunt estimate să aducă acumulări importante de apă. În zonele de deal și în apropierea munților, vremea va fi mai rece, pe fondul scăderii generale a temperaturilor.

Pe timpul nopții, răcirea se va accentua, iar în anumite zone joase se poate forma ceață. Meteorologii nu au indicat valori termice distincte pentru Oltenia, însă temperaturile din regiune se vor încadra în intervalele prognozate la nivel național, cu maxime de 8–17 grade și minime de -1 până la 9 grade Celsius.

Vremea în estul și nord-estul României

Moldova se numără printre regiunile în care vântul va avea intensificări temporare, rafalele urmând să atingă local viteze de 40–50 km/h. În aceste condiții, senzația de frig va fi mai accentuată, mai ales în zonele expuse.

Cerul va prezenta înnorări temporare și vor exista intervale cu ploi slabe, în contextul răcirii care afectează întreaga țară. Temperaturile vor fi sub cele specifice mijlocului lunii octombrie, iar pe timpul nopții valorile termice vor scădea considerabil.

În nordul Moldovei și în zonele mai înalte, vremea va avea un caracter rece, iar dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață pe arii restrânse. Vântul și temperaturile scăzute vor fi principalele elemente meteorologice de urmărit în această regiune.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania și în centrul României, temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă, iar cerul va avea înnorări temporare, cu posibilitatea apariției ploilor slabe. În zonele depresionare, nopțile vor fi reci, iar ceața poate apărea pe arii restrânse, mai ales în primele ore ale dimineții.

La munte, vremea va avea un aspect aproape hibernal, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, unde precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 2–5 centimetri, ceea ce va schimba aspectul peisajului montan.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele de vânt vor atinge viteze de 60–80 km/h, condiții care pot face deplasările și activitățile în aer liber mai dificile.

Pentru turiștii care intenționează să ajungă pe traseele montane, combinația dintre temperaturile scăzute, ninsoare și vântul puternic impune o atenție sporită la echipament și la condițiile de deplasare.

Vremea în Dobrogea și în zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru mijlocul lunii octombrie, iar cerul va avea înnorări temporare, cu posibilitatea apariției ploilor slabe.

Vântul va reprezenta unul dintre principalele elemente ale prognozei, deoarece în această regiune sunt anunțate intensificări locale și temporare de până la 40–50 km/h. Rafalele se vor resimți mai ales în zonele deschise și în apropierea litoralului.

Pe timpul nopții, litoralul va beneficia de cele mai ridicate temperaturi minime din țară, valorile putând ajunge la aproximativ 9 grade Celsius. Chiar și așa, atmosfera va fi răcoroasă, iar vântul va accentua senzația de frig.

Vremea în Capitală

În București, temperaturile vor scădea față de intervalul precedent și se vor situa sub valorile normale pentru această dată. Ziua de vineri, 16 octombrie, va aduce o atmosferă răcoroasă, cu înnorări temporare și ploi slabe, trecătoare, pe parcursul zilei.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 14 și 15 grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante anunțate pentru Capitală. Pe timpul nopții de vineri spre sâmbătă, temperaturile vor coborî până la 3–5 grade Celsius, astfel că dimineața zilei de 17 octombrie va fi rece.

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi tipică de toamnă târzie, cu temperaturi scăzute, cer schimbător și intervale în care umbrela ar putea fi necesară.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile se vor situa sub valorile obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie, iar noaptea va aduce o răcire accentuată.

În Timișoara, ziua va fi caracterizată de o atmosferă răcoroasă, cu cer temporar noros și posibile precipitații slabe. Vântul va sufla în general slab și moderat, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această dată.

În Iași, răcirea vremii va fi însoțită de înnorări și posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Moldova, cu rafale care pot atinge local 40–50 km/h, accentuând senzația de frig.

În Craiova, temperaturile vor fi sub cele specifice perioadei, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vor exista condiții pentru ploi slabe, în timp ce vântul va sufla în general slab și moderat.

În Constanța, vremea va fi răcoroasă și temporar înnorată, cu posibilitatea unor precipitații slabe. Vântul va avea intensificări de până la 40–50 km/h în Dobrogea, iar pe timpul nopții temperaturile de pe litoral se vor număra printre cele mai ridicate din țară, putând ajunge la 9 grade.

În Brașov, vremea va fi rece, cu înnorări temporare și posibile ploi slabe. În zonele montane din apropiere, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 2–5 centimetri.

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