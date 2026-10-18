Ea e iubita omului care-l apără pe Călin Georgescu. Cei doi formează un cuplu din 2023

Ea e iubita omului care-l apără pe Călin Georgescu. Cei doi formează un cuplu din 2023
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CANCAN.RO a aflat cine e femeia care i-a furat inima lui Marin Burcea, bodyguardul lui Călin Georgescu. Să fie doar coincidență sau Marin are o slăbiciune atât de clară pentru blondele cu aer de divă încât nu se mai abate de la rețetă?

Numele bodyguardului a fost legat, în trecut, de cel al Taniei Budi. Cei doi au format un cuplu, însă relația s-a încheiat fără prea multe explicații publice. Și ce să vezi? Garda de corp a fostului candidat la alegerile prezidențiale n-a stat prea mult pe bară! A trecut la următorul capitol amoros și și-a găsit o altă blondină, cu apariții de divă și un look răvășitor.

Ea i-a sucit mințile bodyguardului lui Călin Georgescu

În prezent, Marin Burcea formează un cuplu cu Cristina, o antrenoare de fitness care știe cum să atragă atenția. Cei doi sunt împreună din 2023 și își declară iubirea pe rețelele de socializare ori de câte ori au ocazia. Cristina este activă pe Instagram și TikTok, unde își etalează abdomenul lucrat și oferă sfaturi despre fitness și nutriție. Pe scurt, are grijă de corp, de imagine și de prezența în online!

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Iar când vine vorba despre viața în doi, fotografiile spun că romantismul e în floare. Marin pare să-i facă toate poftele, cei doi au bifat multe vacanțe de lux împreună, iar Cristina îl alintă cu „iubirea mea”. Sirop cât cuprinde!

Blonda și Marin Burcea formează un cuplu de 3 ani

Sursele noastre au povestit că blondina a intrat în viața lui Marin în 2023, chiar în anul în care s-a încheiat relația cu Tania Budi. La scurt timp după despărțire, Cristina și-a marcat „teritoriul” pe Instagram și a postat o fotografie alături de bodyguard.

Tania Budi l-a acuzat de infidelitate

La scurt timp, Tania a susținut că fostul partener ar fi înșelat-o cu două femei și că nu a putut trece peste cele întâmplate. Acum, să nu sărim direct la concluzii, dar un detaliu atrage atenția: în același an, 2023, Marin Burcea s-a despărțit de Tania Budi și a început o relație cu Cristina, blondina care seamănă izbitor cu fosta. O fi doar o coincidență sau există detalii din perioada aceea care nu au fost lămurite public?

Înainte de pozele romantice și declarațiile de iubire, Marin Burcea a avut parte de o cu totul altă viață. Acesta a fost trăgător de elită și caporal în Legiunea Franceză, cu misiuni în Guyana Franceză, Brazilia și Mali. În prezent, se ocupă de securitatea lui Călin Georgescu.

Anul trecut, Burcea a fost adus la Parchetul General pentru a fi audiat într-un dosar care viza presupuse infracțiuni împotriva ordinii constituționale, instigare publică și alte fapte aflate în anchetă.

VEZI ȘI: Tania Budi s-a iubit cu Marin Burcea, șeful gărzii de corp a lui Călin Georgescu. Motivul REAL pentru care s-au despărțit după 5 ani de relație

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