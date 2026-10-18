Bonnie Wright, din „Harry Potter”, este mamă pentru a doua oară. Fiul ei are un nume special

Bonnie Wright, cunoscută publicului pentru rolul lui Ginny Weasley din filmele „Harry Potter”, traversează o perioadă specială din viața sa. Actrița, în vârstă de 35 de ani, a adus pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel căruia i-a ales un nume deosebit, inspirat din natură. Vedeta a împărtășit vestea cu fanii pe Instagram, la aproape trei săptămâni după naștere, publicând și primele imagini cu noul membru al familiei.

Micuțul a primit numele Aster Sky Wright Lococo și s-a născut pe 28 septembrie, în locuința familiei din California. Bonnie a fost însoțită de soțul său, Andrew Lococo, în vârstă de 42 de ani, în timpul nașterii. Actrița a explicat că prenumele Aster a fost ales datorită legăturii sale cu o floare ale cărei petale amintesc de forma unei stele.

Primele fotografii cu fiul actriței

Fotografiile publicate pe rețelele de socializare surprind primele clipe ale bebelușului alături de familie. În unele imagini, nou-născutul apare dormind liniștit, îmbrăcat într-o salopetă cu dungi, în timp ce alte cadre îl înfățișează în brațele mamei sale. Unul dintre cele mai emoționante momente surprinse este cel în care fratele mai mare se apropie de căruciorul său.

„Faceți cunoștință cu fiul nostru, Aster Sky Wright Lococo, născut acasă pe 28 septembrie și numit astfel după floarea în formă de stea. Micuța noastră stea a fost copleșită de iubire din partea fratelui său mai mare, Elio. Îți mulțumesc, Universule, pentru acești băieței minunați și plini de iubire!”, a scris Bonnie Wright.

Bonnie și Andrew mai au un băiat, Elio Ocean Wright Lococo, în vârstă de trei ani, care l-a primit cu multă afecțiune pe noul său frățior. Alegerea numelui Aster Sky continuă preferința părinților pentru prenume inspirate din natură, primul lor copil purtând, de asemenea, un nume cu semnificații legate de aceasta.

După nașterea primului copil, în 2023, actrița a lansat proiectul Hello Earthling, prin care încurajează familiile să petreacă mai mult timp în natură. Vedeta s-a căsătorit cu Andrew Lococo în martie 2022, iar acum familia lor s-a mărit cu încă un membru.

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