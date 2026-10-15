E însărcinată la 52 de ani! Vedeta celebră va aduce pe lume al treilea ei copil

Hilary Swank se pregătește pentru o nouă etapă importantă din viața sa. Actrița americană, recompensată cu două premii Oscar, a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară, la vârsta de 52 de ani. Vedeta și soțul său, Philip Schneider, vor deveni din nou părinți, după ce în urmă cu trei ani au avut gemeni.

Hilary Swank este însărcinată din nou

Hilary Swank a făcut publică vestea miercuri, prin intermediul unei postări pe Instagram, care a atras rapid atenția fanilor. În imaginile distribuite, actrița apare alături de soțul său și de cei doi copii ai lor, într-un moment de familie surprins într-o atmosferă jucăușă. Cei patru dansează în întuneric, având bețișoare luminoase prinse de corp, iar sarcina vedetei este evidențiată într-un mod inedit.

„Multă lume m-a întrebat ce proiect fac în continuare, acesta se lansează în decembrie”, a transmis actrița.

Anunțul a stârnit numeroase reacții, mai ales că actrița se apropie de vârsta de 53 de ani și a vorbit în repetate rânduri despre experiența maternității la o vârstă mai înaintată. Din mesajul publicat în mediul online reiese că venirea pe lume a bebelușului este așteptată în luna decembrie.

Hilary Swank are deja doi copii

Actrița și Philip Schneider s-au căsătorit în 2018, iar familia lor s-a mărit în aprilie 2023, când Hilary Swank a adus pe lume gemenii Aya și Ohm. La momentul respectiv, vedeta avea 48 de ani, iar nașterea celor doi copii a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală.

Sarcina gemelară a fost anunțată în octombrie 2022, în timpul unei apariții televizate. Vestea a surprins publicul, întrucât actrița urma să devină mamă pentru prima dată la o vârstă la care multe femei se confruntă deja cu scăderea fertilității.

De atunci, Hilary Swank a împărtășit ocazional cu admiratorii săi momente din viața de familie și experiențele trăite după nașterea copiilor. Vedeta a abordat inclusiv schimbările fizice și emoționale care însoțesc maternitatea, punând accent pe adaptarea la o nouă etapă a vieții, în locul presiunii de a reveni rapid la aspectul fizic de dinaintea sarcinii.

Acum, familia se pregătește să îl primească pe cel de-al treilea copil, iar gemenii vor avea un nou rol în familie, acela de frați mai mari.

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