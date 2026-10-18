Nadia Comăneci, primele impresii de la „Românii au Talent”. Cum a fost primită gimnasta: „Mă gândesc cu tristețe”

Au început filmările pentru noul sezon Românii au Talent, iar de această dată Nadia Comăneci se află la masa juraților. Celebra gimnastă a acceptat provocarea lansată de Pro TV și se pare că este cât se poate de încântată de noul rol. După primele zile de filmare, sportiva a împărtășit cu urmăritorii săi primele impresii și a spus cum a fost primită în echipa show-ului de talente. Nu se aștepta la asta.

În sezonul trecut Românii au Talent, juriul a fost format din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și nou-venita Carmen Tănase. Însă, se pare că pentru noul sezon Pro TV a pregătit o surpriză de proporții și a adus-o pe Nadia Comăneci la masa juraților. Sportiva a înlocuit-o astfel pe actriță și a trecut deja la treabă.

Filmările pentru sezonul 17 Românii au Talent au început în data de 10 octombrie, iar acum Nadia Comăneci a împărtășit primele impresii. Se pare că sportiva a fost primită cât se poate de bine de întreaga echipă.

Nadia Comăneci, dezvăluiri din culisele Românii au Talent

Nadia Comăneci a oferit primele reacții după ce a început filmările la Românii au Talent. Fosta gimnastă spune că s-a integrat foarte ușor în familia celor de la Pro TV, experiența de sportiv ajutând-o să se adapteze rapid la toate rigorile unui astfel de show de televiziune.

Mai mult, a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor, despre care spune că au primit-o foarte bine. De asemenea, aceasta a fost surprinsă de profesionalismul întregii echipe, care este, se pare, de nota 10.

„Am urmărit această emisiune la televizor și îmi place foarte mult să văd câți oameni talentați au posibilitatea să fie pe scenă. Doream să văd ce se întâmplă live, pentru că este una la televizor și una live, și să fac parte din această familie minunată. Cred că m-am integrat foarte ușor, pentru că sunt un sportiv care se adaptează foarte repede. Am această experiență prin sport, dar m-au și ajutat foarte mult. Am fost primită foarte frumos. Echipa PRO TV este o echipă de nota 10. Mă așteptam să fie așa călduroasă și primitoare, a excelat acest lucru, pentru că simt că am lucrat și am fost aici de 10-20 de ani”, a spus Nadia Comăneci, în mediul online.

Ei bine, se pare că Nadia Comăneci nu vrea să mai plece de la Românii au Talent. Sportiva a recunoscut că se simte extraordinar la filmări și deja se gândește cu tristețe la momentul în care va trebui să se despartă de întreaga echipă.

„O să mă gândesc cu tristețe la momentul în care trebuie să spun la revedere”, a mai spus Nadia Comăneci.

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