Nadia Comăneci, imagini neașteptate din culisele „Românii au talent”! Ce nu se vede la televizor

Nadia Comăneci face parte din noul juriu „Românii au talent”. Aceasta o înlocuiește pe Carmen Tănase, iar filmările au început deja. Fosta gimnastă a dezvăluit în mediul online imagini neașteptate din culise.

Nadia Comăneci este foarte activă în mediul online. Ea împărtășește momente din viața ei, iar de când au început filmările pentru emisiune se afișează în ipostaze cum rar a fost văzută. Pentru că orele de filmare sunt destul de obositoare, fosta gimnastă are nevoie de relaxare atunci când are pauză. Aceasta le-a arătat urmăritorilor săi ce nu se vede la televizor, și anume cum se odihnește în culise. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Nadia Comăneci, imagini neașteptate din culisele „Românii au talent”!

„Zeița de la Montreal” și-a surprins urmăritorii cu imagini din culisele emisiunii de la PRO TV. Nadia Comăneci le-a arătat cum profită de momentele de pauză, atunci când camerele de filmat se sting.

Fosta celebră gimnastă s-a așezat pe canapea și a făcut streching. Mai mult decât atât, a mărturisit că aceleași mișcări le făcea și în urmă cu 40 de ani când se pregătea pentru momentele sportive.

„Ce face o gimnastă în pauză? Stretching! Țin minte încălzirea pe care o făceam acum 40-50 de ani. Așteptăm concurenții, acum este pauză de masă și după aceea intrăm în seria a doua”, a spus Nadia Comăneci, pe Instagram.

Câți bani primește Nadia Comăneci

Potrivit CANCAN.RO, Nadia Comăneci ar primi o sumă considerabilă de la producătorii show-ului de talente. Pentru întregul sezon, contractul negociat ar ajunge la 300.000 de euro. Carmen Tănase a fost înlăturată de la masa juriului pe ultima sută de metri și ar fi aflat cu 10 minute înainte ca fosta gimnastă să fie anunțată oficial în mediul online.

Cu toate acestea, actrița nu s-a împotrivit. Vedeta a acceptat schimbarea radicală cerută de producători și a revenit la vechile obiceiuri. Actrița a preluat din nou proiectele teatrale și a urcat deja pe scenă în fața publicului. Vestea că Nadia Comăneci va juriza alături de Andra, Andi Moisescu și Bobonete a surprins fanii emisiunii, ba chiar i-a indignat pe unii, însă fosta gimnastă promite să fie un sezon pe cinste.

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