Relația dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu, sub lupă! Ce restricții i-a impus Elena Ceaușescu fostei gimnaste

Relația dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu, sub lupă! Ce restricții i-a impus Elena Ceaușescu fostei gimnaste
Ce restricții a avut Nadia Comăneci în perioada comunismului
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Nadia Comăneci, gimnasta care a scris istorie în sportul mondial și a devenit un simbol al României, aavut parte de mai multe restricții impuse de Elena Ceaușescu în perioada regimului comunist. Deși succesul său i-a adus recunoaștere internațională, viața fostei campioane nu a fost lipsită de presiuni și limitări, care i-a influențat inclusiv libertatea de a călători în străinătate.

Nadia Comăneci a făcut istorie în gimnastica mondială când a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal. Deși performanțele sale au făcut-o celebră în întreaga lume, viața fostei campioane a fost influențată și de presiunile exercitate de familia conducătoare, în special în ceea ce privește libertatea de a călători în străinătate.

Într-un interviu acordat publicației iAM SPORT, istoricul Stejărel Olaru a vorbit despre legătura dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al fostului cuplu dictatorial, dar și despre consecințele pe care această apropiere le-a avut asupra gimnastei.

„Nu cred că a fost autentică. A fost o chestiune politică. N-aș spune că Nadia a avut o relație apropiată cu Nicolae Ceaușescu. Cred că l-a văzut de două sau trei ori, de fiecare dată în împrejurări oficiale.

A existat, în schimb, o relație neoficială, amicală, cu Nicu Ceaușescu, dar aceasta nu poate fi documentată prin arhive în mod clasic. Securitatea nu avea voie să urmărească familia prezidențială. Nicolae și Elena Ceaușescu, precum și copiii lor, erau păziți și monitorizați, nu urmăriți în sensul obișnuit. Informațiile culese pentru Elena Ceaușescu nu erau înregistrate după normele interne ale Securității. Erau informări neoficiale, pe care, probabil, le citea și apoi le distrugea.”, a povestit istoricul Stejărel Olaru.

În schimb, între Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu ar fi existat o relație amicală, despre care au vorbit persoane care i-au văzut împreună. Potrivit lui Stejărel Olaru, cei care au fost martori la întâlnirile lor au descris o atitudine atentă și generoasă din partea fiului fostului cuplu prezidențial.

„În mod surprinzător pentru unii, acești martori au vorbit elogios despre conduita lui Nicu Ceaușescu față de Nadia. Toate informațiile pe care le-am adunat arată că a fost atent și chiar generos cu ea”, a mai spus.

Sursa foto: Social media

Elena Ceaușescu a limitat deplasările gimnastei în străinătate

Potrivit lui Stejărel Olaru, apropierea dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu ar fi reprezentat un motiv de îngrijorare pentru Elena Ceaușescu. Aceasta s-atemut că fosta sportivă ar putea rămâne în Occident și ar putea dezvălui informații despre familia conducătoare.

„A contat faptul că se simțea supravegheată. Au contat restricțiile de deplasare în străinătate. După retragerea ei din gimnastică, în 1984, restricțiile s-au înăsprit. Există o informație prezentată uneori ca legendă, însă cu parfum de credibilitate: că Elena Ceaușescu ar fi impus limitarea deplasărilor Nadiei în străinătate, mai ales în Occident, de teamă că ar putea fugi. Orice deplasare externă ar fi trebuit aprobată de Elena Ceaușescu”, a mai transmis istoricul.

Istoricul a precizat că a discutat cu foști ofițeri de Securitate care ar fi fost implicați în supravegherea gimnastei în anii ’80. Potrivit relatărilor lor, teama că Nadia ar putea vorbi despre relația cu Nicu Ceaușescu în cazul în care ar fi rămas în străinătate ar fi contribuit la impunerea acestor măsuri.

„Din cauza relației pe care Nadia o avusese cu Nicu Ceaușescu. Foști ofițeri de Securitate implicați în monitorizarea Nadiei în anii 80 mi-au spus că Elena Ceaușescu ar fi fost îngrijorată că, dacă Nadia ar fi rămas în Occident, ar fi putut vorbi despre relația cu Nicu Ceaușescu, devenind o vulnerabilitate pentru familia prezidențială. Este un scenariu verosimil”, a mai adăugat.

Nadia Comăneci a fost supravegheată de Securitate

De-a lungul timpului, au apărut și informații potrivit cărora Nadia Comăneci ar fi fost supravegheată de Securitate timp de aproximativ opt ani. Unele relatări susțin că ofițerii i-au fi urmărit inclusiv viața privată și conversațiile din locuință, într-o perioadă în care autoritățile comuniste încercau să controleze atent persoanele considerate importante pentru imaginea regimului.

„A contat faptul că se simțea supravegheată. Au contat restricțiile de deplasare în străinătate. După retragerea ei din gimnastică, în 1984, restricțiile s-au înăsprit. Există o informație prezentată uneori ca legendă, însă cu parfum de credibilitate: că Elena Ceaușescu ar fi impus limitarea deplasărilor Nadiei în străinătate, mai ales în Occident, de teamă că ar putea fugi. Orice deplasare externă ar fi trebuit aprobată de Elena Ceaușescu”, a mai spus Stejărel Olaru.

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