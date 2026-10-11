Primele imagini cu Nadia Comăneci la Românii au Talent! Câte ore a stat la filmări gimnasta de 10 a României

Nadia Comăneci a intrat în pâine la „Românii au talent”, iar camerele au surprins deja primele momente din culisele show-ului! Sâmbătă, 10 octombrie, au început filmările pentru sezonul 17, iar gimnasta care a făcut istorie cu nota 10 a venit să ocupe un loc la masa juriului. Andra a publicat primele imagini cu „Zeița de la Montreal”.

Nadia Comăneci și-a făcut apariția la filmările noului sezon „Românii au talent”, iar Andra a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini de la întâlnirea cu membrii echipei.

Primele imagini cu Nadia Comăneci la Românii au Talent!

Gimnasta nu s-a dus direct la masa juriului, ci a trecut și pe la camera în care se pregătea artista. Acolo a avut loc și un schimb de replici între cele două, care au descoperit că, deși se cunosc de atâta vreme din spațiul public, nu apucaseră să se întâlnească până acum.

„Ești singura pe care nu am întâlnit-o”, a mărturisit Nadia Comăneci în videoclipul publicat de Andra la InstaStory.

Așadar, înainte să înceapă spectacolul pe scenă, a fost bifată și o premieră în culise: întâlnirea dintre două nume cunoscute publicului român, surprinsă chiar în ziua debutului filmărilor.

Filmările pentru sezonul 17 al emisiunii au început sâmbătă, 10 octombrie 2026, iar Nadia Comăneci s-a alăturat juriului din care fac parte Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.

Câte ore a stat la filmări „Zeița de la Montreal”

Nadia Comăneci a început în forță aventura de la „Românii au talent”! Gimnasta a petrecut nu mai puțin de 15 ore la filmările din prima zi, intrând direct în ritmul solicitant al unuia dintre cele mai cunoscute show-uri de talente din România.

La masa juriului, Nadia Comăneci îi va avea alături pe Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete. Patru personalități diferite, patru stiluri de reacție și o mulțime de concurenți care vor încerca să-i dea pe spate.

Unii vor veni cu talentul la vedere, alții vor miza pe surpriză, iar câțiva s-ar putea să-i lase pe jurați fără replică. Rămâne de văzut cine va cuceri publicul și cine va pleca acasă cu emoțiile în gât.

Nici publicul nu mai stă doar pe margine! Smiley și Pavel Bartoș au anunțat că spectatorii din sală vor avea un rol mai important în sezonul 17 și vor putea participa la evaluarea momentelor de pe scenă.

„Noi suntem la filmările sezonului 17 REAL și abia așteptăm să vedem ce ne-au pregătit concurenții. Sunt 17 sezoane! WOW! Este ireal, dar, totuși REAL. În sezonul 17 publicul din sală devine parte din juriu, asta este foarte important. Și ne bucurăm, de asemenea, că avem un nou jurat și întâmplarea face că filmările încep chiar într-o zi de 10, cu o jurată de nota 10. Și prezentatori de nota 20!”, au spus prezentatorii emisiunii, Smiley & Pavel Bartoș.

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