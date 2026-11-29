După ce au plecat împreună din Thailanda, au apărut în mediul online mai multe imagini și videoclipuri cu cei doi îndrăgostiți care au demonstrat că au rămas într-o relație după Insula Iubirii. Mai mult decât atât, fanii emisiunii au observat un detaliu important: burtica Andrușcăi.

Ispita Andrușca și Ionuț Mocăniță au creat o conexiune specială la insulă. Totul a decurs natural și a părut că se cunoșteau de o viață. La ultimul bonfire care a avut loc sâmbătă, 28 noiembrie, și-au oficializat relația și așa au plecat în România împreună. În ediția specială de săptămâna viitoare, telespectatorii vor vedea cum au decurs lucrurile între ei, însă din trailerul oficial se pot vedea primele imagini cu burtica ei, după ce s-a speculat că ar fi însărcinată. În mediul online, zvonurile continuă să circule! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Chiar este însărcinată Andrușca?

Deși s-a dus la insulă alături de Claudia Ion, relația lor s-a destrămat rapid. Tânăra s-a apropiat de Eduard Vlădescu, ispita pilot, iar el a creat o conexiune frumoasă cu Andrușca. La bonfire-ul final, cei doi concurenți au fost puși față în față și au luat decizia să părăsească emisiunea separat. Cele două povești de iubire care s-au legat în Thailanda au continuat în România, iar potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Ionuț și Andrușca ar fi logodiți, ba chiar ar urma să devină părinți.

Fanii emisiunii au avut replici savuroase cu privire la această speculație. Mai mult decât atât, în ediția specială de vineri, 4 decembrie, atunci când au loc reuniunile, deci alte ceremonii ale focului, ispita și concurentul vin împreună. În trailerul oficial se pot observa primele imagini cu burtica Andrușcăi, care atrage rapid atenția. Deocamdată informația rămâne la nivel de speculație, însă subiectul continuă să stârnească reacții.

Ce i-a spus Cornel Luchian lui Ionuț Mocăniță după despărțirea de Claudia

După difuzarea momentului în care Claudia și Ionuț s-au despărțit oficial la insulă, Cornel Luchian i-a transmis un mesaj important bărbatului în mediul online.

Partenerul Iustinei Loghin susține că, deși îi este prieten, fosta lui iubită merită un bărbat adevărat, unul matur, nu un „copil”. Pe de altă parte, în mesajul său, fostul concurent de la Insula Iubirii l-a inclus și pe Eduard Vlădescu, cel alături de care Claudia a plecat din Thailanda.

„Mocaniță ești prietenul tău, pare rău pentru tine. Claudia e fată de treabă, dar are nevoie de un bărbat în viața ei, nu de toți copiii ăștia gen Mocăniță, pilotul. Lăsați-mă în pace”, a spus Cornel Luchian.

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Cele 5 cuvinte pe care i le-a șoptit la ureche Mocăniță ex-iubitei Claudia, după ce s-au despărțit la bonfire-ul de azi-noapte