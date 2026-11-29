În ultimii ani, Dorian Popa s-a apropiat tot mai mult de credință. Iar recent a dezvăluit că și-a făcut și două tatuaje cu inspirație din Biblie. Cum acesta este un om credincios, cele două tatuaje au o semnificație aparte pentru el, iar acum le-a prezentat și fanilor din mediul online. Ce și-a tatuat artistul?

Odată cu înaintare în vârstă, Dorian Popa a început să se apropie tot mai mult de Dumnezeu. Credința i-a schimbat viața, iar multe dintre învățăturile desprinse din Biblie au rămas cu el și l-au făcut să își schimbe perspectiva asupra modului în care își trăiește viața. Tocmai pentru a marca apropierea lui de Dumnezeu, Dorian Popa și-a inscripționat pe piele mai multe versete din Biblie și nu numai.

Dorian Popa, două tatuaje aparte

Recent, Dorian Popa și-a prezentat urmăritorilor din mediul online tatuajele cu cea mai mare semnificație pentru el. Mai exact, unul dintre tatuaje se află pe gambă și reprezintă câteva dintre versetele lui preferate din Biblie, acestea sunt încadrate într-un chenar în formă de cruce.

„Toate versetele mele preferate din Biblie. Chiar zilele trecute mi-am făcut celălalt tatuaj, e destul de proaspăt, încă are coji”, a declarat Dorian Popa, pe TikTok.

Al doilea tatuaj este tot pe picior și reprezintă cuvântul „Maranatha”. Este o expresie din limba aramaică, folosită în creștinism, care se traduce în general prin „Domnul nostru, vino!” sau „Dumnezeu vine”.

Pornind de la acest tatuaj, Dorian Popa a mărturisit că el crede că venirea lui Dumnezeu este mai aproape decât am crede. Asta pentru că, după spusele sale, omenirea nu merge în direcția bună, iar Dumnezeu va reveni pentru a „reseta” iar lumea.

„Nu vreau să induc panică sau să sperii lumea, dar eu cred că dacă stăm un pic să ne detașăm și să ne uităm la tot ce se întâmplă în lumea aceasta, pot să spun că venirea (n.r. lui Dumnezeu) este mai aproape ca niciodată. Cred că ne batem mult prea tare joc de tot ce ne-a oferit Dumnezeu și, la un moment dat, El va veni să mai curețe o dată. Ce am reușit eu să dobândesc în urma apropierii de Dumnezeu prin citire, nu mai suntem nici măcar pe departe ce Dumnezeu și-a dorit să fim pe planeta aceasta”, a declarat Dorian Popa.

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Foto: Instagram