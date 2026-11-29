Ionuț Mocăniță a dat de înțeles că încă mai are sentimente pentru Claudia, deși cei doi și-au aruncat cuvinte dure la ultimul bonfire de la Insula Iubirii. Chiar dacă a ales să plece din Thailanda alături de ispita Andrușca, reacțiile concurentului din timpul întâlnirii cu fosta parteneră au ridicat semne de întrebare. Mai mult, comportamentul său a fost analizat la „Fiertzi pe Insulă” și am aflat toate detaliile.

Ultima întâlnire dintre cei doi foști parteneri a fost una tensionată. Claudia și-a pierdut cumpătul și i-a reproșat lui Ionuț că nu a ținut cont de lucrurile care contau cu adevărat pentru ea. Printre nemulțumirile aduse în discuție s-a numărat și un episod de Sfânta Maria Mică, atunci când concurentul nu i-a urat la mulți ani și nu i-a oferit niciun cadou, deși știa cât de importante erau aceste gesturi pentru iubita sa.

Pe parcursul emisiunii, relația lor de trei ani a fost pusă la încercare, iar după ce au renunțat la coliere, amândoi s-au apropiat de ispite. Claudia a petrecut timp alături de Eduard Vlădescu, în timp ce Ionuț a dezvoltat o legătură cu Andrușca, deși aceasta îl refuzase inițial la date.

„Pentru că prima dată când am plâns de nervi, îmi pare rău că ți le spun, dar nu mai pot să le mai țin. Prima dată când am plâns de nervi și n-am mai putut să mai fiu calm, exact cum se întâmplă și acum, a fost de Sfânta Marie, când nu i-am zis «La mulți ani» în Sfânta Maria Mică și că nu i-am adus cadouri”, a spus Ionuț Mocăniță.

Ionuț Mocăniță mai ține la Claudia?

Un detaliu care a atras atenția a fost chiar reacția lui Ionuț Mocăniță la ultimul bonfire, când a vorbit despre momentele în care s-a simțit rănit în relație și despre reproșurile pe care le-a acumulat de-a lungul timpului.

Ilona Brezoianu, Speak și Vlad Drăgulin au analizat imaginile în emisiunea „Fiertzi pe Insulă”, difuzată după episodul final. Actrița a fost de părere că Ionuț încă are o atracție față de Claudia, iar Speak a fost de acord că sentimentele nu au dispărut complet.

Pe de altă parte, actorulVlad Drăgulin a observat că fostul concurent părea foarte afectat și își dorea cu disperare un răspuns din partea Claudiei Ion. Totuși, în ciuda deciziei de a pleca alături de Andrușca, Ionuț Mocăniță nu pare să fi încheiat pe plan emoțional povestea cu fosta iubită.

Ilona: El cred că încă o mai place. Ea pe el…

Speak: Și eu cred că el o mai place un pic pe ea.

Ilona: Da, el ar mai încerca, dar ea…

Drăgulin: Uite că e sincer, totuși, nu poți să spui că nu. Nu-l poți acuza că e ipocrit, omul chiar se roagă de ea să îi spună. Se vede o disperare în ochii lui să obțină ceva. Omul are ceva pur în el.

Bucălae: El e foarte sensibil.

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